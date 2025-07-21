Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-аналітиків.

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Ворог готує атаку

За даними OSINT-фахівців, в акваторію Чорного моря виведено ракетоносій із загальним сумарним залпом до 6 крилатих ракет "Калібр". Окупанти могли використати підводний човен типу "Варшавянка".

Крім цього, російські загарбники, ймовірно, вивели три ракетоносії в акваторію Азовського моря. Загальний залп – 24 ракет "Калібр". Загалом наразі відомо про 30 крилатих ракет, які росіяни можуть використати для терору України.

Водночас ворог підняв стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. За словами аналітиків, дії російських загарбників вказують на підготовку до того, щоб завдати ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації в ніч проти 21 липня

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