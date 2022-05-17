Обстрелы на Востоке, штурм "Азовстали", учения ВСУ на новой технике: видеодайджест 82 дня войны

17 мая 2022 , 06:04
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Разговор президента Украины с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обстрел Дружковки и украинских городов на Востоке.

Дайджест 82-го дня войны России против Украины

Украинские защитники проводят учения на технике, предоставленной партнерами. Украинские защитники и защитницы, находящиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", продолжают сопротивляться оккупантам. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины обнародовали видео основных событий 82-х суток героического противостояния Украины в войне с Россией.

На тему Обстрелы Одессы и Николаева и вражеские ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны

  • Владимир Зеленский поговорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в режиме видеоконференции. Они обсудили потребности нашей страны в финансовой поддержке экономики и ускорении ее предоставления Украине.
  • Российский враг продолжает штурмовать металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. В то же время украинские защитники и защитницы не опускают руки и продолжают сопротивляться оккупантам. Заметим, вчера, 16 мая, Украине впервые с начала блокады удалось эвакуировать раненых защитников Мариуполя – 53 тяжелораненых военнослужащих доставили в медицинское учреждение в Новоазовске, а еще 211 были эвакуированы в Оленевку.
  • Россияне   обстреляли город Дружковка Донецкой области, в результате чего наибольшие повреждения получила школа №6. К счастью, обошлось без пострадавших.
  • Кроме того, армия противника продолжает сосредоточивать свои силы на Востоке Украины, в частности, 16 мая обстрелам подверглись Бахмут, Северодонецк, Лисичанск и восточные города. К слову, Зеленский заявил, что Россия  почти все свои силы сосредоточила на Востоке Украины, едва ли не самыми горячими направлениями остаются Северодонецк и другие города Донбасса.
  • Оккупанты нанесли сокрушительный удар по Александровке в Херсонской области. К сожалению, поселок был уничтожен в результате вражеского огня.
  • В Одесской области специалистами подрывной команды ВМС были изъяты и обезврежены 2 морские вражеские якорные мины. Вражеское оружие выбросило на берег.
  • Украинские военные активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами. В частности, продолжают обучение на БТР YPR-765.

Основные события 82 суток войны: видеообзор

 

 

Смотрите больше – 82 день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: видео

 

Автор: Марта Касіянчук