Это 400 тысяч человек: Старух назвал города, которые придется эвакуировать в случае аварии на ЗАЭС

россия переступает все границы и занимается ядерным терроризмом. Войска врага захватили крупнейшую в Европе атомную станцию в Запорожье и обстреливают ее.

Если на ЗАЭС возникнет ядерная опасность, обязательно придется эвакуировать более 400 тысяч человек из Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Если взять 50 км зону обязательного отселения, которая может возникнуть в результате аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области,

– объяснил он.

По его словам, если оправдаются самые плохие прогнозы, то нужно будет эвакуировать жителей Никополя, Марганца, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного и других населенных пунктов.

Полностью защитить людей – это сложная задача, потому что часть территории находится в оккупации.

Что происходит на АЭС сейчас

По словам Старуха, пока что радиационная ситуация на станции стабильная. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за нелепой деятельности оккупанта.

"Пренебрегать никакой угрозой нельзя. Сохранение жизни и здоровья наших людей – в приоритете", – подчеркнул Старух.

Сейчас корректируют план эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения, учитывая военную ситуацию. Все меры контролируют центральные власти.

Какие последствия обстрелов ЗАЭС могут быть

российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре. Президент Зеленский призвал мир не игнорировать это. Оккупанты прикрываются станцией и обстреливают города и общины рядом. россияне на объектах станции прячут боеприпасы и военную технику. Станция заминирована, любая авария угрожает всей Европе и миру.

Зеленский также подчеркивал, что из-за таких действий россиян пришло время для новых санкций против "росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Вариант только один: оккупанты должны немедленно забраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий.

А политолог Андрей Вигиринский высказывал мнение о том, что россия вряд ли взорвет Запорожскую АЭС. Аргументировал это тем, что оккупанты пытаются переключить ЗАЭС к энергосистеме россии.

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