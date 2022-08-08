Истерию об "обстрелах украинцами ЗАЭС" разгоняет автор фейка о снегирях

Угроза безопасности Запорожской атомной электростанции существует, но она немного преувеличена. Оккупанты пытаются поднять истерию, чтобы подорвать поток военной помощи для Украины.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты обвиняют ВСУ в обстреле ЗАЭС, чтобы подорвать доверие международного сообщества и остановить всю военную помощь для Украины. Хотя вполне понятно, что россияне сами стреляли вблизи атомной электростанции.

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Пропагандисты придумывают новый бред.

Как сообщил корреспондент, вчера российскими пабликами в соцсети "гуляла" речь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты оккупантов валерия васильева, засевшего в Энергодаре еще с конца марта.

Он говорил абсолютный бред: что ЗАЭС строили для славян, а теперь ее хотят отобрать "нацисты", что идет война за право существования "русского народа", что "коллективный Запад" толкает к войне и что нужно быть готовым исполнить жесточайший приказ. Была информация, что оккупанты заминировали территорию ЗАЭС.

Корреспондент отмечает, что это информация операция от захватчиков. Они даже знают автора – это запорожский сепаратист володя, который в 2014 году рассказывал бред, что украинцы убивают снегирей, потому что они красные. И кормят синичек, потому что те сине-желтые.

оккупанты не рискнут взорвать станцию

Этими обстрелами захватчики хотят дискредитировать украинскую армию. Корреспондент подчеркивает, что взорвать станцию практически невозможно. Если они попытаются это сделать, то последствия будут для них катастрофическими.

Им придется эвакуировать север Крыма, Бердянск, Мариуполь. На самом деле, они никакую станцию взрывать не собираются. Это будет последнее, что они смогут сделать – ядерная катастрофа перед лицом международного сообщества, – подчеркнул корреспондент.

россияне просто пытаются нагнетать истерию и подорвать доверие к Украине. По его данным, на ЗАЭС находятся представители "росатома", которые показывают, куда можно стрелять, чтобы не было никаких последствий.

"Хотя во время стрельбы они разрушили азотно-кислородную станцию. Это было зря, но они срочно починили. Все, что идет от ЗАЭС – это пропаганда оккупантов. На самом деле угроза безопасности есть. Но не такая страшная, как можно подумать ", – подчеркнул корреспондент из Запорожья.

оккупанты хотят нагнать истерию из-за ситуации с ЗАЭС: смотрите видео

Атака оккупантов на ЗАЭС: коротко