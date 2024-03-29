Каневская и Днестровская ГЭС были под ударом: детали Ставки с новым секретарем СНБО

Владимир Зеленский сообщил, что 29 марта состоялась первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Главными темами стали удары по украинской энергетике и контракты на поставку оружия.

Президент отметил, что этой ночью враг пытался поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС. Власть обсудила, как можно противодействовать российскому террору и обратилась к партнерам за большим количеством средств ПВО.

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Детали Ставки

Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке поднимался вопрос новых ударов по украинской энергетике.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесенном ущербе и восстановительных работах. Вместе они обсудили наиболее действенные способы физической защиты энергетики и внедрения их на других объектах.

Также президент сообщил, что во время массированной атаки на Украину враг выбрал целью Каневскую и Днестровскую ГЭС.

Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине,

– отметил он.

Вторым вопросом на Ставке были контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время. Как отметил Зеленский, сейчас приоритетом является потребность в ПВО. Россияне увеличили интенсивность обстрелов, поэтому необходимо быстрее пополнять запасы. Президент поручил усилить работу с партнерами – он рассчитывает на их быструю реакцию.

Ночная атака на Украину