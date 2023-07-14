Пилоты уже теряют терпение, – Игнат о начале тренировок на F-16
Украинские пилоты в конце лета должны начать обучение на F-16. В Воздушных силах подчеркивают, что они не могут дождаться, когда можно будет овладеть западными истребителями.
В эфире телемарафона Юрий Игнат рассказал об ожиданиях наших пилотов перед обучением на F-16, передает 24 Канал. По его словам, они стремятся не только вернуться с истребителями, но и отомстить за родных и близких.
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Украинские пилоты на низком старте
Они уже терпение теряют. Пилоты очень хотят уже наконец-то поехать и наконец-то приехать, самое главное, уже будучи за штурвалом,
– подчеркнул он.
Юрий Игнат отметил, что у наших пилотов погибли родные, друзья, коллеги. Среди них – Сергей Пархоменко. Церемония захоронения этого пилота-героя проходила в Доме офицеров в Виннице, возле которого пресс-секретарь Воздушных сил общался с журналистами 14 июля.
Пилоты хотят отомстить, хотят как можно скорее поехать и получить этот F-16 для себя. Это будет для нас примерно несколько десятков пилотов, которые будут не учиться, а переучиться на новый тип самолета.
– добавил Игнат.
Он подчеркнул, что к первым группам пилотов, которые отправятся овладевать F-16, входят лучшие боевые пилоты. Они владеют английским и вернутся в Украину уже с западными истребителями.
Заметим, что обучение на F-16 должно начаться в августе. Тренировки будут проходить в Румынии. Если все будет по графику, то небо над Украиной эти истребители будут прикрывать весной 2024 года. Правда, при условии, что нам их предоставят.
В Пентагоне объяснили промедление с F-16
- Пролил свет на этот вопрос директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс. По его словам, в США считают, что на сегодняшний день ситуация на фронте неидеальна. Так что пока нельзя передавать мощные истребители нашему государству. В то же время, отметил он, все может измениться.
- Во время брифинга Симс также высказался о "мощном ПВО" России. Мол, это может негативно отразиться на работе западных истребителей.
- Что касается изменения ситуации в поле боя, то на нее может повлиять другая военная помощь от США. Речь идет о танках M1 Abrams, которые должны прибыть в Украину уже осенью этого года.