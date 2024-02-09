На фоне проблем с финансированием: есть ли у США деньги для тренировок украинских пилотов на F-16

США имеют ресурсы и возможности, чтобы продолжить обучение украинских пилотов, которое уже начато. Впрочем, если произойдет расширение программы, понадобятся дополнительные средства.

Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ продолжаются, несмотря на то, что средства на военную помощь для Украины исчерпаны. Об этом заявил генерал Дэн Хокансон.

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На сколько еще хватит средств США

Генерал Нацгвардии США Хокансон отмечает, что средств хватит для завершения первой части тренировок. В случае расширения программы обучения, потребуются дополнительные средства.

Если мы решим увеличить эту цифру, очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала,

– сказал генерал Хокансон.

F-16 для Украины: последние новости

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что F-16 поступят с определенными средствами для того, чтобы они не просто летали в Украине, а именно могли воевать. Речь идет о ракетах класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и "воздух – море", то есть с возможностью нанести удары по надводным целям. По его словам, конкретнее этот вопрос согласуют в рамках авиационной коалиции, в которую входит ряд государств.

В Минобороны Нидерландов сообщили, что предоставят Киеву больше F-16, чем обещали ранее. В ведомстве сообщили о решении передать дополнительно еще 6 самолетов. В общем Украина получит от страны-союзницы 24 истребителя.

В ответ на заявление Амстердама о дополнительных F-16 секретарь СНБО завил, что будут еще определенные дополнительные бонусы. Впрочем, о чем идет речь, Алексей Данилов не уточнял.

8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Документ предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов трем государствам. Впереди – финальное голосование в Сенате, а дальше – в Палате представителей.