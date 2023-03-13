В Испании десятки украинских военных завершили учения на Leopard 2
Источник:Reuters
Не одна страна-партнер согласилась передать Украине для борьбы с оккупантами немецкие танки Leopard 2. Однако, чтобы применять их на поле боя, военным нашего государства сначала следовало пройти соответствующие учения. В Испании они завершились.
Учения в Испании по управлению боевым танком Leopard 2A4 длились четыре недели и завершились в понедельник, 13 марта. Происходили они на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса.
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Украинцы вернутся хорошо подготовленными
Их прошли десятки украинских военных. Вооруженные силы Испании сообщили, что в целом в напряженных учениях участвовали:
- 40 членов экипажа танка,
- 15 специалистов-механиков.
По словам испанского тренера капитана Контрераса, украинцы будут возвращаться домой "с очень приемлемыми знаниями" о танках Leopard.
Хотя танки были разными, было много совпадающих систем, и это значительно облегчило работу. В то же время, вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боя,
– сказал он.
Журналисты западного СМИ отметили, что у одного из украинских военных, который проходил учения, на рукаве под украинским флагом была нашивка с надписью "Свобода или смерть".
Испания планирует передать 6 танков
Также в Reuters отметили, что государство-партнер планирует передать нашим защитникам шесть законсервированных единиц Leopard 2A4. Они прибудут в Украину уже этой весной.
В конце прошлого месяца Испания заявила, что планирует отправить в Украину шесть танков Leopard 2A4 немецкого производства после их ремонта, количество которых может возрасти до 10.
"Другие страны НАТО, в том числе Германия, Польша и Португалия, заявили, что передадут Украине в общей сложности 48 танков Leopard 2", – подчеркнули в Reuters.
Передача Украине танков Leopard: последние новости
- Кроме Leopard 2, партнеры Украины планируют передать и старые модели танков – Leopard 1. Так, правительство Дании сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 таких танков, первые из которых Киев может получить уже весной.
- 9 марта стало известно, что Польша нашей стране отправила еще 10 танков Leopard 2. Следовательно, общее их количество от западного соседа возросло до 14.
- 8 марта в Минобороны Германии заявили, что Украина скоро получит танки Leopard 2A6 от Германии и Португалии, 18 и 3 единицы соответственно. Более того, Германия предоставила для ВСУ дополнительные установки Gepard.