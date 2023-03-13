В Испании десятки украинских военных завершили учения на Leopard 2

Не одна страна-партнер согласилась передать Украине для борьбы с оккупантами немецкие танки Leopard 2. Однако, чтобы применять их на поле боя, военным нашего государства сначала следовало пройти соответствующие учения. В Испании они завершились.

Учения в Испании по управлению боевым танком Leopard 2A4 длились четыре недели и завершились в понедельник, 13 марта. Происходили они на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса.

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Украинцы вернутся хорошо подготовленными

Их прошли десятки украинских военных. Вооруженные силы Испании сообщили, что в целом в напряженных учениях участвовали:

40 членов экипажа танка,

15 специалистов-механиков.

По словам испанского тренера капитана Контрераса, украинцы будут возвращаться домой "с очень приемлемыми знаниями" о танках Leopard.

Хотя танки были разными, было много совпадающих систем, и это значительно облегчило работу. В то же время, вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боя,

– сказал он.

Журналисты западного СМИ отметили, что у одного из украинских военных, который проходил учения, на рукаве под украинским флагом была нашивка с надписью "Свобода или смерть".

Испания планирует передать 6 танков

Также в Reuters отметили, что государство-партнер планирует передать нашим защитникам шесть законсервированных единиц Leopard 2A4. Они прибудут в Украину уже этой весной.

В конце прошлого месяца Испания заявила, что планирует отправить в Украину шесть танков Leopard 2A4 немецкого производства после их ремонта, количество которых может возрасти до 10.

"Другие страны НАТО, в том числе Германия, Польша и Португалия, заявили, что передадут Украине в общей сложности 48 танков Leopard 2", – подчеркнули в Reuters.

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