Как будет проходить обучение пилотов на F-16: летчик ВСУ раскрыл детали
Союзники Украины разработали программу обучения пилотов ВСУ по эксплуатации истребителей F-16 с учетом пожеланий украинской стороны.
Об этом рассказал лётчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Учеба предусматривает наборы миссий, типичные тем, какие украинские пилоты сейчас выполняют, и "в той среде, в которой приходится воевать нашим бойцам",
– объяснил летчик, который уже проходит обучение по полетам на F-16.
Сколько времени длится обучение
Moonfish рассказал, что освоить управление истребителем F-16 четвертого поколения можно за полгода. В то же время учебный курс не имеет четких временных рамок и может изменяться в зависимости от индивидуальных достижений летчиков.
Требования к пилотам
Также летчик рассказал, что сам F-16 имеет очень много разных систем, и самым главным в обучении является овладение авионикой и системой вооружения на истребителе.
Пилоты, проходящие обучение, также должны иметь высокий уровень владения английским языком.
Инженеры, которые в будущем будут обслуживать самолеты F-16, скорее всего, будут учиться не менее 6 месяцев.Обратите внимание! Украинские пилоты, инженеры и техники в определенном количестве уже приступили к обучению на самолетах F-16. Об этом 24 Каналу заявил министр обороны Украина Алексей Резников. В программу обучения также входит обучение по английскому языку, ведь базового уровня иностранного недостаточно.
Когда Украина получит F-16
- США приняли передачу самолетов F-16 Украина от третьих стран. Ранее с ответным запросом обращались Нидерланды и Дания.
- Страны подтвердили, что получила от США одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16, но конкретных дат не озвучили.
- В ОП сообщили, что Украина ожидает получить от западных партнеров не только самолеты F-16, но и Gripen, французские Rafale и Eurofighter Typhoon.