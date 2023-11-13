В Румынии стартуют учения украинцев на F-16: провели показательные полеты на истребителях
Источник:DW
На военно-воздушную базу в городе Фетешть в Румынии уже прибыли западные истребители F-16. На них в скором времени планируют начать обучение украинских пилотов.
Технику для тренировки как украинцев, так и их румынских коллег предоставили Нидерланды. Когда истребители для обороны получит Украина, пока не известно.
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Учения скоро начнутся
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен13 ноября открывают учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешты. Там будут учить украинских пилотов. В общей сложности планировалось передать от 12 до 18 истребителей, по состоянию на данный момент известно о прибытии 5 из них.
По предварительным оценкам, подготовка украинских пилотов займет не менее полугода. Инструкторов и технический персонал предоставила компания-производитель F-16 Lockheed.
На военной базе перед началом учений уже провели показательные полеты истребителей. СМИ опубликовали видео, на котором можно увидеть возможности западных самолетов.
Показательные полеты на западных истребителях: смотрите видео Суспільного
Украина и F-16: последние новости
- Украинские пилоты уже начали обучение на истребителях Военно-воздушные силы Национальной гвардии штата Аризона в США. Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что процесс обучения украинских пилотов на самолетах F-16 сейчас продолжается. Он подчеркнул, что это будет предусматривать работу в паре с инструктором и самостоятельные практики.
- Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь убеждает, что первая ротация украинских пилотов и самолетов F-16 будет около одной украинской эскадрильи, то есть 12 самолетов. Возможно, в первом квартале следующего года они смогут выполнять боевые задания на войне.