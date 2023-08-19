Учения украинских пилотов на Gripen: Зеленский заявил о старте тестовых испытаний

Украина работает над получением современных самолетов, позволяющих нивелировать преимущество России в воздухе. Пока возможность получения Gripen обсуждают, украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

По словам президента, украинцы уже учатся на шведских истребителях Gripen. Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский

Президент назвал вопрос передачи самолетов Gripen одним из ключевых для защиты украинского неба. Для этого планирует встречаться со спикером парламента Швеции и представителями парламентских сил.

Самолеты Gripen – это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались,

– говорит Зеленский.

Почему переключились с F-16 на Gripen

Сергей Никифоров, спикер президента, в эфире телемарафона сказал: Украина сосредоточена на F-16, поскольку их проще получить и их больше произведено. Впрочем, есть перечень из четырех типов самолетов, которые нам интересны: F-16, Gripen, французские Rafale и Typhoon.

Gripen является хорошей альтернативой F-16. Он универсален и менее требователен, очень хорошо себя демонстрирует и проходит тестирование с участием украинских пилотов.

От теоретического предоставления Украине шведских самолетов Gripen нас отделяет четыре шага: тестирование возможностей наших пилотов на Gripen, тренировка, политическое согласие, собственно предоставление самолетов. Пока начался первый шаг.