Как британские военные провожают украинских после учебы: трогательные кадры
11 апреля 2023, 17:25Читати новину українською
Очередная группа украинских военных завершила обучение в Великобритании. Иностранные инструкторы с теплом провели автобус с нашими ребятами.
В сети опубликовали видео, где английские солдаты аплодируют нашим военным, пишет 24 Канал. Соответствующее видео распространил украинский активист Сергей Стерненко.
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Стерненко обратил внимание на интересное видео
На этом видео группа украинских военных, возвращающаяся домой после военных учений в Великобритании, тронута от прощального жеста от иностранных инструкторов. Они выстроились в ряд, отдали честь нашим ребятам и вывесили украинский флаг.
Британцы провожают украинцев домой / Видео с тик-тока
Что известно об обучении украинцев в Великобритании
- В июле 2022 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что около 10 тысяч украинцев под руководством Вооруженных сил Великобритании проведут военные учения. Тренировки проводятся на объектах по всей стране с более чем 1000 инструкторами.
- Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отметил, что в 2023 году еще 19200 солдат и офицеров Вооруженных сил Украины пройдут военные учения на территории Соединенного Королевства.
- В феврале этого года наши военнослужащие отправились в Великобританию. Украинские бойцы начали обучение по использованию британских танков Challenger 2.