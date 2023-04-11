Как британские военные провожают украинских после учебы: трогательные кадры

Очередная группа украинских военных завершила обучение в Великобритании. Иностранные инструкторы с теплом провели автобус с нашими ребятами.

В сети опубликовали видео, где английские солдаты аплодируют нашим военным, пишет 24 Канал. Соответствующее видео распространил украинский активист Сергей Стерненко.

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Стерненко обратил внимание на интересное видео

На этом видео группа украинских военных, возвращающаяся домой после военных учений в Великобритании, тронута от прощального жеста от иностранных инструкторов. Они выстроились в ряд, отдали честь нашим ребятам и вывесили украинский флаг.

Британцы провожают украинцев домой / Видео с тик-тока

Что известно об обучении украинцев в Великобритании