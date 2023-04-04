Тревог станет больше: Беларусь проводит обучение войск ПВО

4 апреля 2023, 13:58
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В оборонном ведомстве Лукашенко заявили о начале так называемых "тренировок" Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Очевидно, враги боятся потенциальных тревог и прилетов.

Во вторник, 4 апреля, в пресс-службе минобороны Беларуси сообщили, что с этого дня и до 6 апреля будут проходить штабные тренировки ВВС и войск противовоздушной обороны. Об этом информирует 24 Канал.

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Тренируют ПВО, потому что боятся "хлопка"

Похоже, что Лукашенко крайне обеспокоен, ведь давно "хлопок" не наведывался на территорию его диктаторского государства. Однако в ближайшей перспективе все может измениться, хотя и вряд ли, конечно, белорусским военным удастся подготовиться должным образом к приходу "мифологического создания".

В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО от 4 до 6 апреля 2023 года под руководством командующего полковником Андреем Лукьяновичем проходит совместная штабная тренировка ВВС и войск ПВО,
– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что в ходе тренировки будут продумывать вопросы применения Военно-воздушных сил и войск ПВО в региональной группировке сил. Собственно, это свидетельствует о том, что Лукашенко опасается прилетов.

Россия и Беларусь усиливают "ядерное партнерство"

  • К этой теме нельзя не упомянуть, что Москва и Минск с недавнего времени начали вместе шантажировать мир с помощью ядерного арсенала, который вполне теоретически может применить безумный диктатор Путин.
  • Собственно, "бункерный" недавно заявил, что на территории так называемого "Союзного государства" построят хранилище для хранения тактической ядерки. Это должно произойти до 1 июля 2023 года.
  • Вместе с тем, министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что Беларуси был передан комплекс "Искандер-М", с помощью которого можно нанести ядерный удар.
  • Очевидно, остановить эти два террористических государства может, в частности, Китай, от позиции и поддержки которого сейчас фактически зависит оказавшаяся под санкциями российская экономика. Путин в этом прекрасно отдает себе отчет – к тому же он неоднократно слышал от Пекина предостережение относительно применения ядерного арсенала.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак