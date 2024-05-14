Почему россияне взорвали дом в Белгороде: в СНБО расставили точки над "і"
В России официально заявили, что обрушение секции многоэтажки в Белгороде стало следствием неудачного отражения ракетной атаки Украины. Впрочем, это не так.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона объяснил мотив врага, передает 24 Канал.
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Главная задача врага – сместить акцент внимания с собственных действий, которые привели к обвалу дома, на Украину. Непосредственно, чтобы россияне не задавали вопросов, и конечно, чтобы дополнительно стимулировать российское население мобилизоваться на войну против Украины,
– заявил Коваленко.
Последствия наступления на Харьковскую область
Также в СНБО объяснили, что таким образом враг пытается оправдать "неудобства", которые составляет операция российских войск в приграничье Харьковской области непосредственно для жителей Белгородщины.
"Россияне теряют собственные дома, за которыми прячутся их военные. Они являются законными целями для ВСУ. У жителей Белгорода могут возникать вопросы, почему российская армия их так подставляет. Но не было бы наступления, дом, вероятно, был бы целым", – отметил глава Центра.
По словам Коваленко, таким образом россиянам показывают ситуацию с обвалом дома в свете "все мы делаем правильно. Не ныть, терпите".
Обвал дома в Белгороде: главное
- 12 мая в Белгороде обвалился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего погибли 17 человек. Местные власти обвинили ВСУ.
- Министерство обороны страны-агрессора лживо заявило, что многоэтажка в Белгороде якобы обвалились из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".