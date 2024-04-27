Обвал фронта и тотальная истощенность ВСУ: Черник ответил, это реальность или путинский вброс

В Западных медиа сообщают, что с украинской стороны обвалился фронт и ВСУ тотально истощены. С одной стороны у врага есть тактические успехи на фронте, с другой - это может быть кремлевский вброс.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, что можно проиграть битвы, но важно выиграть войну. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Рамштайн, подчеркнув важность оказания помощи Украине.

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Истощенность ВСУ – вброс от Кремля

Черник отметил, что надо анализировать, почему сообщения об истощенности ВСУ в Западных медиа начали появляться именно сейчас, потому что до этого их не было. Россияне научились делать вбросы на Западе. Сейчас на фоне того, что Украина получит оружие, с которым, как минимум стабилизирует фронт, для оккупантов это очень важно.

Такая информация появляется ровно тогда, когда мы получили фантастический успех по получению оружия. Человек со здравым смыслом задаст себе вопрос, почему именно так и почему в эту минуту? У меня есть ответ. Враг научился вбрасывать информацию даже на очень уважаемых медийных площадках,

– отметил военный эксперт.

Тактические успехи россиян

По словам полковника запаса ВСУ, никакого обвала фронта со стороны ВСУ нет. Обвал фронта – это прорыв врага на участке шириной 20 километров и глубиной 30 километров. У россиян есть незначительные тактические успехи, из-за того, что они усилили давление, ведь понимают, что за несколько недель ВСУ получат оружие и смогут стабилизировать фронт.

"В их классической наступательной тактике ничего не изменилось. Пехотные валы, и, к сожалению, по артиллерии они нас превосходят. Мы можем выставлять артиллерийские валы в пределах до 5000 снарядов в сутки, то они сохраняют потенциал от 15 000 до 20 000 выстрелов и чувствительные упоминавшиеся нами КАБ", – подчеркнул Черник.

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