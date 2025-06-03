"Российские железные дороги" не советуют спать головой к окну после аварий на Брянщине и Курщине

После гибели семерых человек в результате обвала моста на пассажирский поезд в Брянской области, "РЖД" не советует пассажирам спать головой к окну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Спать в российском поезде безопасно только головой к двери

"Российские железные дороги" рекомендуют пассажирам плацкартов выбирать положение во время сна в поездах так, чтобы голова была расположена ближе к двери или выходу из купе, а не к окну. Такой совет появился после обвала моста в Брянской области, который привел к гибели и травмированию людей.

В то же время в Федеральной пассажирской компании, дочерней структуре РЖД, заявили, что официальные инструкции для проводников остались без изменений

Напомним, в Брянской области вечером 31 мая в Брянской области мост упал на пассажирский поезд Москва – Климово. Локомотив и несколько вагонов сошел с рельсов. Известно о 7 погибших и более 70 пострадавших.

Позже стало известно, что россияне взорвали остатки моста на следующий день, потому что не смогли сделать ничего другого для расчистки пути.

Еще одна авария на железной дороге в России: в Курской области в ночь на 1 июня под грузовым локомотивом обвалился мост. Часть поезда упала на автомобильную дорогу и началось возгорание тепловоза. Известно о трех пострадавших. По предварительной информации, причиной инцидента может быть подрыв.