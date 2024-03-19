Всего под завалами оказались 13 человек, которые специализировались на горнопроходческих и капитальных работах. Об этом рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

По данным росСМИ, первый обвал на территории золотодобывающего месторождения в Зейском округе произошел 18 марта в 20:40 на северо-восточном разведывательном уклоне шахты "Бахмут". Через 10 часов в шахте произошел повторный обвал.

"Во время обрушения горных масс на руднике в шахте на глубине около 125 метров находилось 13 человек. Связи с людьми пока нет",

– сообщили в правительстве Приамурья.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим была отправлена группа спасателей через вентиляционные системы. Сейчас устанавливается связь и расчищается транспортный уклон. Местный губернатор призвал к грамотной организации аварийно-спасательных работ и отметил, что для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона.

В руднике также сообщили о прорыве воды. Из разных регионов России направлено спасателей, включая вертолетную группу. Пожарно-спасательная группа продолжает работу на месте происшествия.

Сейчас связи с шахтерами нет. Есть шанс, что они еще живы, однако неизвестно на сколько им хватит воздуха.

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