Загалом під завалами опинилися 13 осіб, які спеціалізувалися на гірничопрохідницьких та капітальних роботах. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

За даними росЗМІ, перший обвал на території золотодобувного родовища у Зейському окрузі сталася 18 березня о 20:40 на північно-східному розвідувальному ухилі шахти "Бахмут". Через 10 годин у шахті стався повторний обвал.

"Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 метрів перебувало 13 осіб. Зв'язку з людьми поки немає",

– повідомили в уряді Приамур'я.

Для надання медичної допомоги постраждалим було відправлено групу рятувальників через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил. Місцевий губернатор закликав до грамотної організації аварійно-рятувальних робіт та зазначив, що для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону.

У копальні також повідомили про прорив води. З різних регіонів Росії направлено рятувальників, включаючи вертолітну групу. Пожежно-рятувальна група продовжує роботу на місці події.

Наразі зв'язку із шахтарями немає. Є шанс, що вони ще живі, проте невідомо на скільки їм вистачить повітря.

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