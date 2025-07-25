Несколько учеников погибли, есть раненые: в Индии внезапно обрушилось здание школы

В пятницу, 25 июля, в Индии обрушилось здание, в котором находились люди. В деревне Пиплод округа Джхалавар рухнула часть государственной школы, на месте инцидента предварительно погибли шестеро учеников, а 29 получили ранения.

Дети находились в школе во время утренней молитвы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Aljazera.

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Что известно об обвале школы в индийской деревне?

Спасательные команды ищут в здании тех, кто выжил после обвала. Как сообщили местные власти, в классе находились около 25-30 учеников, когда на них внезапно обвалился потолок. Под завалами заблокировало детей. Нескольких учеников достали уже без признаков жизни, а пострадавших освободили и доставили в больницу. Двое детей находятся в критическом состоянии.

Министр образования Раджастана Мадан Дилавар заявил, что лечение пострадавших и обеспечение их семей поддержкой будет под контролем чиновников. Он также отметил, что власть проведет расследование.

Мы также изучаем структурную устойчивость других зданий на территории школы,

– прокомментировал Дилавар.

Вероятной причиной обвала могло быть разрушение конструкции здания, которая имела неудовлетворительное состояние после недавних сильных дождей.

На местном телевидении показывали, как местные жители и спасатели используют краны для расчистки завалов, а рядом родители волновались и ждали, когда найдут их детей. Вблизи места происшествия были слышны крики родственников.

В Пиплоде разбирают завалы после обвала школы: смотрите видео

Дети оказались под обломками здания индийской школы: видео

Напомним, 15 июня в индийском штате Махараштра в индийском штате Махараштра обрушился мост. В результате этого 2 человека погибли, 32 были ранены. Переправа тоже предварительно подверглась разрушениям из-за муссонных дождей, которые бушевали в Индии.