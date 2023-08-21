Обвинительный акт в отношении судьи Тандыра направили в суд
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киевской городской прокуратуре 21 августа сообщили, что обвинительный акт в отношении судьи Алексея Тандыра направили в суд. Теперь судебная инстанция должна рассмотреть это дело по сути.
Судья Тандыр обвиняется в том, что совершил ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он насмерть сбил украинского нацгвардейца на блокпосте.
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Прокуратура направила обвинительный акт в суд
В Киевской городской прокуратуре отметили, что правоохранители уже направили обвинительный акт в уголовном производстве в Святошинский районный суд города Киева для его рассмотрения. В то же время ГБР продолжает осуществлять досудебное расследование по делу Тандыра.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, правоохранители отметили, что подозреваемому продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Это должно продлится до 9 сентября 2023 включительно.
Напоследок в Киевской городской прокуратуре напомнили, что согласно 62 статье Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и установят обвинительным приговором суда.Обратите внимание! Журналисты 24 Канала провели углубленное расследование деятельности судьи Тандыра, пролив свет на несколько интересных разоблачений. Отметим, что подозреваемый неоднократно оказывался причастным к "закрытию дел" по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного или другого опьянения.
Расследование о судье Алексее Тандыре: смотрите видео
Что известно о ДТП с участием судьи Тандыра
- Судья Макаровского суда Алексей Тандыр в ночь на 26 мая 2023 года совершил смертельное ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Так, в результате погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии Вадим Бондаренко.
- Впоследствии одна из экспертиз подтвердила, что на момент аварии судья действительно был пьян. Сам Тандыр всячески пытался скрыть этот факт от правосудия.
- Кроме того, супруга сбитого нацгвардейца Анна Бондаренко рассказала журналистам, что семья судьи анонимно перевела деньги на ее счет. Несмотря на это, женщина отказалась принимать их.