Обвинительный акт в отношении судьи Тандыра направили в суд

В Киевской городской прокуратуре 21 августа сообщили, что обвинительный акт в отношении судьи Алексея Тандыра направили в суд. Теперь судебная инстанция должна рассмотреть это дело по сути.

Судья Тандыр обвиняется в том, что совершил ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он насмерть сбил украинского нацгвардейца на блокпосте.

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Прокуратура направила обвинительный акт в суд

В Киевской городской прокуратуре отметили, что правоохранители уже направили обвинительный акт в уголовном производстве в Святошинский районный суд города Киева для его рассмотрения. В то же время ГБР продолжает осуществлять досудебное расследование по делу Тандыра.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, правоохранители отметили, что подозреваемому продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Это должно продлится до 9 сентября 2023 включительно.

Напоследок в Киевской городской прокуратуре напомнили, что согласно 62 статье Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и установят обвинительным приговором суда.

Журналисты 24 Канала провели углубленное расследование деятельности судьи Тандыра, пролив свет на несколько интересных разоблачений. Отметим, что подозреваемый неоднократно оказывался причастным к "закрытию дел" по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного или другого опьянения.

Расследование о судье Алексее Тандыре: смотрите видео

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