Обычную субботу Россия превратила в день боли: Зеленский показал последствия обстрела Чернигова

Российские террористы в обед 19 августа нанесли ракетный удар по Чернигову. Ракета оккупантов попала в центр города.

Президент Владимир Зеленский опубликовал первые кадры после ракетного террора в Чернигове. Россияне атаковали Чернигов во время воздушной тревоги.

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В результате удара по Чернигову есть погибшие

По словам Зеленского, под ударом оккупантов в Чернигове оказалась площадь, политехника и театр. Президент сообщил, что в результате российского теракта есть погибшие и раненые.

Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных... Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто необходим,

– рассказал Зеленский.

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"Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", – подчеркнул Зеленский.

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Около 11:30 появилась информация о звуках взрывов в Чернигове. Впоследствии информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он сообщил, что россияне обстреляли центр Чернигова. По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой. Вероятно, оккупанты применили ракету "Искандер-К", однако информация нуждается в подтверждении.

Журналистка Александра Денисенко в эфире телемарафона с места событий сообщила, что в Чернигове была выставка производителей дронов. Именно туда Россия ударила ракетой.

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В результате взрыва пострадали дети, которых поразило взрывной волной во время прогулки по центру города. Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна сообщила, что в результате обстрела есть погибшие дети.

На ракетный террор отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что удар по Чернигову – это грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

"Сколько еще нужно жертв, чтобы Россия получила наказание? Для нас каждая жизнь ценна. Украина нуждается в действенных шагах международных партнеров!" – отметил он.