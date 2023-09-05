Не только Чернигов: почему СБУ проводит десятки обысков сразу в нескольких областях

Сотрудники СБУ проводят обыски из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики. В рамках этой операции представители спецслужб находились дома у Александра Ломако.

Во вторник, 5 сентября, в нескольких областях Украины проводятся более 20 обысков. Об этом заявила пресс-служба СБУ в комментарии 24 Каналу.

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Что сказали в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Следственные мероприятия проходят в рамках ранее открытого уголовного производства касательно злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. В СБУ подчеркнули, что все мероприятия проводятся с соблюдением действующего законодательства.

Что этому предшествовало

Александр Ломако, исполняющий обязанности мэра Чернигова, утром 5 сентября сообщил, что к нему домой пришли сотрудники СБУ. Из-за обысков в квартире секретарь городского совета отменил совещание по жизнедеятельности города, которое было запланировано на 8 утра. По его словам, основанием для обысков стало решение Шевченковского суда Киева.

Что будут искать: наверное, трансформатор, который купил Чернигов, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города,

– написал Ломако в соцсетях.

Чиновник заявил, что представители спецслужбы посетили его, когда он собирал детей в школу. Мужчина хотел их вывести из дома, чтобы они не видели обысков, и просил сотрудников СБУ подождать.

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