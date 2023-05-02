СБУ проводит обыски на шахте "Надежда" во Львовской области: как к этому причастны заключенные

В Сосновке Львовской области 2 мая Служба безопасности проводит обыски на шахте "Надежда". Предварительно, причиной этого стало хищение государственного имущества.

Об этом сообщил руководитель ОО "Дорожный контроль Запад" Александр Климов. Известно, что накануне горожане вышли на протест.

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Против чего бунтуют жители

Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец рассказал, что жители Сосновки выступили против введения на шахте "Надежда" пилотного проекта, предусматривающего привлечение к работе людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Представитель ЧАО Шахта "Надежда" скандально известный Сергей Троцько (который осенью 2022 года пытался измором с титушками захватить кресло руководителя госпредприятия Шахта №9 Нововолынска) говорит, что таким образом они хотят восполнить нехватку работников,

– отмечает Волынец.

Более того, староста Сосновки Ирина Харчук отмечает, что инициативу привлекать осужденных к работе на шахте не согласовали в Минэнергетики и Минюстиции.

Волынец добавляет, что руководители угледобывающих предприятий Львовской области на фоне мобилизации шахтеров готовы привлекать к работе в шахтах людей, отбывающие наказания, в частности в Дрогобычской исправительной колонии №40.

Что говорят в СБУ

Представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская в комментарии Суспильному подтвердила обыски на шахте "Надежда".

В то же время, она подчеркнула, что пока на территории предприятия продолжаются следственные действия, обнародовать детали не могут.

Следует отметить, что в соцсетях говорят о привлечении заключенных на шахтах не только на "Надежде", но и на государственном "Волыньугле".

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