Георгиевские ленты и флаги России: СБУ провела обыски в офисах запрещенных политических партий

СБУ провела обыски в офисах запрещенных политических партий в трех городах Украины. Речь идет о Коммунистической партии и партии "Русь единая".

В рамках контрдиверсионных мер Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных партий. Меры безопасности проводились в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

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Что обнаружили во время обысков

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружили склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

В них речь идет о поддержке оккупационных группировок России и "рекомендациях" по насильственному захвату власти в Украине.

Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.

По информации СБУ, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.

СБУ провела обыски в офисах запрещенных политических партий / Фото СБУ

Изъятые материалы уже направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

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