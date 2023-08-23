Обыски в военкоматах и ВВК: полиция изъяла более 10 тысяч медицинских дел
Источник:Национальная полиция Украины
ГБР и полиция 22 августа провели более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. В результате полиция изъяла более 10 000 медицинских дел, которые теперь отправят на тщательную проверку.
Правоохранители 22 августа по всей стране проводили обыски медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования. Основанием для этого стали обнаруженные масштабные коррупционные схемы, в организации которых причастны должностные лица данных учреждений.
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Полиция изъяла десятки тысяч документов
Следователи установили, что за деньги подозреваемые помогали военнообязанным с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Для этого в ТЦК и ВВК писали фиктивные истории болезней, издавали незаполненные медицинские бланки со всеми печатями и подписями, а также бланки повесток, вносили недостоверные сведения о состоянии здоровья в соответствующие информационные базы. В комплексе это помогало отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.
После проведения более 200 обысков по территории всей страны в медико-социальных экспертных комиссиях и военно-врачебных комиссиях, в помещениях ТЦК и по месту жительства всех причастных к коррупционным схемам правоохранители изъяли:
- более 10 000 личных медицинских дел;
- журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии и другую документацию.
Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность получения. Также действиям служащих и гражданских лиц, ставших псевдобольными или получившими псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация,
– сообщили в полиции.
Как проходили обыски в ТЦК и ВВК / Фото Нацполиции Украины
Проверка военкоматов и увольнение всех руководителей
- Владимир Зеленский 11 августа заявил, что на заседании СНБО было принято решение уволить всех военнослужащих в Украине. Такое решение было принято после ряда скандалов с руководителями территориальных центров комплектования.
- Такие решительные действия Президент Украины объяснил тем, что сейчас "эта система работает недостойно". Поэтому СНБО проведет еще одно заседание по поводу работы ВВК.
- После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым президент Владимир Зеленский в июне на заседании Ставки дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военнослужащих в Украине. Однако на разных уровнях появлялись новые факты злоупотребления сотрудниками ТЦК и ВВК.