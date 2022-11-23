Какая позиция Украины по отношению к московскому патриархату: объяснение ЦСК
Во вторник, 22 ноября, СБУ, Нацгвардия и Нацполиция проводили обыски в Киево-Печерской лавре. В ходе проверки была обнаружена пророссийская литература, используемая при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира".
О позиции Украины по УПЦ Московского Патриархата объяснили в Центре стратегических коммуникаций. Там отметили, что Украина является религиозно и конфессионально толерантным государством, не вмешивающимся в дела религиозных организаций и общин, кроме случаев, связанных с нарушением ими законодательства.
После зверств в Буче и Мариуполе: в Киево-Печерской лавре молятся за Россию
Киево-Печерская лавра стала центром российской пропаганды
По информации ЦСК, отдельные священнослужители УПЦ МП обоснованно подозреваются в ведении деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Следственные действия в Киево-Печерской лавре связаны с расследованием фактов использования обители для ведения российской пропаганды, укрывательства там оружия и агентуры.
Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, законопослушным священнослужителям и прихожанам УПЦ МП в Украине ничего не угрожает.
Реальную угрозу приходам и культовым сооружениям УПЦ МП представляют российские военные формирования, отличившиеся варварскими обстрелами церквей, в частности, Святогорской лавры.
Согласно сообщению ЦСК, следственные действия в Киево-Печерской лавре – это внутреннее дело Украины, поэтому заявления Пескова о "войне Украины с русской православной церковью" – это просто еще один пример противоправного вмешательства Москвы за рамки собственной компетенции.
Скандал с Киево-Печерской лаврой: что известно
- 22 ноября в Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ . На территории лавры проводились контрразведывательные мероприятия.
- В СБУ рассказали, что во время полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей.
- 13 ноября разразился скандал вокруг Киево-Печерской лавры. Так, сетью разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессорку , так и за оккупантов.
- Впоследствии в Киево-Печерской лавре признали, что песню о "матушке-Русь" таки пели .
- Приспешник Путина Песков уже успел прокомментировать обыски в Киево-Печерской лавре в Украине. Он заявил, что "украинская сторона давно воюет с российской православной церковью".
- В ходе обысков СБУ более 50 человек прошли опрос , в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов.