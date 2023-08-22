ГБР проводит обыски в ВВК и в военкоматах Киевской, Винницкой и Черкасской областей
Источник:ГБР
В Украине продолжаются проверки ТЦК и ВЛК. В частности, 22 августа сообщили об обысках еще в трех областях.
В военно-врачебных комиссиях и территориальных центрах комплектования Винницкой, Черкасской и Киевской областей ГБР проводит обыски. К слову, ранее сообщалось о проверках в Ровно и Одессе.
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388 человек могли незаконно получить постановления ВВК
Обыски 22 августа проводятся в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей.
Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.
Следователям удалось установить 388 человек, которые могли незаконно получить постановления ВВК о непригодности к военной службе.
Правоохранители изымают медицинскую документацию, которая может подтвердить принятие противоправных решений о непригодности к военной службе.
По ряду статей уже возбуждены уголовные производства.
Проверка ТЦК и ВВК: последние новости
- 1 августа на заседании СНБО приняли решение об увольнении глав областных ТЦК в Украине. Президент сообщил, что в работе ТЦК в разных областях и на разных уровнях было обнаружено злоупотребление.
- 17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Также глава государства ранее анонсировал проверки ВВК.
- Председатель НАПК Александр Новиков подчеркнул, что факты нарушения, устанавливаемые НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.