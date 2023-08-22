ГБР проводит обыски в ВВК и в военкоматах Киевской, Винницкой и Черкасской областей

В Украине продолжаются проверки ТЦК и ВЛК. В частности, 22 августа сообщили об обысках еще в трех областях.

В военно-врачебных комиссиях и территориальных центрах комплектования Винницкой, Черкасской и Киевской областей ГБР проводит обыски. К слову, ранее сообщалось о проверках в Ровно и Одессе.

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388 человек могли незаконно получить постановления ВВК

Обыски 22 августа проводятся в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

Следователям удалось установить 388 человек, которые могли незаконно получить постановления ВВК о непригодности к военной службе.

Правоохранители изымают медицинскую документацию, которая может подтвердить принятие противоправных решений о непригодности к военной службе.

По ряду статей уже возбуждены уголовные производства.

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