Россия перехватила инициативу на Александровском направлении, ВСУ – в Донецкой области: карты от ISW

В последнее время ситуация на фронте остается напряженной, однако существенных прорывов со стороны российских войск нет. Основные изменения касаются локальных атак, попыток проникновения и отдельных тактических продвижений.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Института изучения войны (ISW).

Какие основные изменения на фронте?

Сумское направление

Российские подразделения осуществляли попытки проникновения вблизи Мирополья. Также продолжались атаки в районах к северу и юго-востоку от Сум, но без подтвержденных результатов. По оценкам, российские малые группы не могут удерживать лесистую местность из-за активных контратак ВСУ.

Важно! В 14-м армейском корпусе уточнили, что в районе села Миропольское на Сумщине украинские военные, учитывая интенсивные боевые действия и преимущество противника, осуществили организованный отход на заранее подготовленные позиции и в дальнейшем держат оборону. Силы обороны Украины сохраняют контроль над ситуацией и продолжают наносить огневые удары по врагу.

Харьковское направление

Наступательные действия россиян в северной части области продолжаются, однако без успеха. Бои шли в районах Волчанска и ряда близлежащих населенных пунктов. Информация о продвижении противника остается неподтвержденной.

При этом вражеские войска цинично игнорируют правила и обычаи ведения войны. Недавно вблизи села Ветеринарное российская армия расстреляла 4 украинских военнопленных.

Купянское и Оскольское направления

Российские силы пытались наступать в районе Купянска и вблизи реки Оскол, но не достигли изменений в позициях. Украинские войска, со своей стороны, проводили контратаки на отдельных участках.

Лиманское и Славянское направления

Украинские подразделения смогли улучшить свои позиции вблизи Лимана. В то же время россияне заявляют о продвижении в отдельных районах, но эти данные не подтверждены. Бои продолжаются на широком участке фронта.

Обзор фронта от ISW: смотрите карты

Константиновское направление

Российские войска осуществляли инфильтрационные действия в районе Степановки, однако без изменения контроля территорий. Также продолжались атаки вокруг Константиновки и Дружковки.

Покровское и Добропольское направления

Противник активно атаковал, но без достижения заметных результатов. В то же время на участке возле Александровки зафиксировано незначительное продвижение российских сил, хотя оно не повлияло на общую линию фронта.

Запорожское направление

Российские войска проводили попытки проникновения в районе Гуляйполя, однако без успеха. В районе Степногорска украинские силы уничтожили значительное количество техники противника и удерживают преимущество, в частности в воздухе.

Напомним! Ранее в DeepState сообщали, что россияне захватили село Мирное. Этот населенный пункт расположен в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.

Херсонское направление

Российские подразделения осуществляли ограниченные атаки вблизи Антоновского моста и островов, но без каких-либо продвижений.

В целом же на большинстве направлений российские силы сосредотачиваются на локальных атаках и попытках проникновения малыми группами, однако эти действия не приводят к изменениям линии фронта. Украинские войска продолжают удерживать позиции, проводить контратаки и эффективно уничтожать технику и живую силу противника.

Что известно о потерях россиян?