Силы обороны продвинулись на Курщине, враг – возле Покровска и Торецка: обзор фронта, карты ISW
4 декабря 2024, 07:33Читати новину українською
Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Наши защитники продвинулись вперед. Российские захватчики продвинулись возле Покровска и Торецка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны – ISW.
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Ситуация на фронте: обзор ISW
- Силы обороны недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне боевых действий в этом районе 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что украинские воины недавно продвинулись на юг от Дарьино, расположенного к юго-востоку от Коренево.
Российские милблогеры утверждали, что враг якобы продвинулся в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не наблюдал подтверждения этому.
- Оккупанты проводили наступательные операции вдоль международной границы к северу от Харькова в направлении Казачьей Лопани, вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Старицы и Волчанска 2 и 3 декабря. Впрочем, никаких подтвержденных успехов не достигли. Российский милблогер утверждал 2 декабря, что украинские войска провели контратаки на юго-запад от Глубокого.
- Защитники недавно отбили вражескую попытку закрепиться на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что Силы обороны контролируют Новомлинск, расположенный к северу от Купянска, и на западном берегу реки Оскол, несмотря на недавние заявления агрессора, что оккупанты якобы продвинулись в этом районе.
Генштаб сообщил 3 декабря, что российские захватчики пытались пересечь западный берег реки Оскол вблизи Новомлинска и закрепиться. Однако украинская артиллерия и удары беспилотниками вытеснили противника из этого района.
- Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет.
Российские войска продолжили штурмы к северу от Купянска у Двуречной, на восток от Купянска у Петропавловки, на юго-восток от Купянска у Глушковки, Кругляковки и Колесниковки, на запад от Сватово возле Лозовой, Першотравневого и Зеленого Гая, на юго-запад от Сватово возле Копанки, Новоегоровки, Грековки, Чернещины и Дружелюбовки, а также на запад от Кременной вблизи Ямполовки и Тернов 2 и 3 декабря.
- Враг продолжил наступательные операции к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки 2 и 3 декабря. Однако не достиг никаких подтвержденных успехов. Оккупанты продолжили наступательные операции в направлении города Часов Яр 3 декабря. Впрочем, подтверждения успеха нет.
- Недавно российские захватчики продвинулись на юг от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что враг продвинулся в районе терриконов и хранилища шахты "Центральная" на юго-запад от Торецка. Оккупанты атаковали у самого Торецка, на юг от Торецка возле Нелеповки, на запад от Торецка возле Щербиновки 2 и 3 декабря.
Также аналитики отметили, что российский милблогер 3 декабря заявлял, что украинские войска контратакуют в районе шахты "Центральная", а оккупанты пытаются продвинуться между двумя терриконами этой шахты и что планирование линии фронта в соседнем микрорайоне Забалка (южный Торецк) непонятно даже для российских военных источников на местах, вероятно, из-за меняющейся ситуации на фронте.
Какова ситуация на фронте / карты ISW
- Агрессор недавно продвинулся на юг от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают и на продвижение на юго-восток от Даченского, расположенного к югу от Покровска.
Российские источники утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на запад от Николаевки (на восток от Покровска), на юг от Лысовки (на юго-восток от Покровска), на север от Петровки, на север и юго-запад от Желтого (оба на юг от Покровска) и на север от Новопустынки (на юго-запад от Покровска). Впрочем, ISW не наблюдал никакого подтверждения этому.
Враг продолжил наземные атаки к востоку от Покровска вблизи Миролюбовки и Проминя, на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки и Красного Яра; на юг от Покровска возле Даченского, Пушкинского, Желтого и Нового Труда; и на юго-запад от Покровска вблизи Новопустынки 2 и 3 декабря.
- Российские источники утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на Кураховском направлении. В частности, на север от поселка Старые Терны (к северо-западу от Курахово) и до улицы Прокофьева на западе Курахово. Однако аналитики не наблюдали никаких подтверждений этому.
Российские и украинские источники заявили, что бои продолжаются в Курахово, к северу от него вблизи Берестков, к северо-западу – вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари и Новодмитровки, к югу – вблизи Дальнего.
- Оккупанты заявляли о якобы продвижении на северо-восток от Угледара. Однако подтверждений тому нет. Также российское минобороны сообщало о якобы захвате Романовки. Аналитики не наблюдали подтверждения этому.
Украинский источник опубликовал кадры 3 декабря, как разведывательный отряд отбивает механизированный штурм вблизи Максимовки (северо-западнее Угледара), осуществляемый подразделением размером с роту, 4 танками и 6 боевыми машинами пехоты, из которых защитники уничтожили 2 танка и столько же БМП.
Агрессор продолжил наступательные действия на северо-восток от Угледара вблизи Антоновки, Елизаветовки и Катериновки, на север – вблизи Анновки, на северо-запад – вблизи Сухих Ялов и Константинопольского 2 и 3 декабря.
- Оккупанты недавно продвинулись на север от Великой Новоселки на фоне продолжения наступательных действий в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей области 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что враг переместился на север от Нового Комара, расположенного к северу от Большой Новоселки).
Аналитики отметили, что российское продвижение к Новому Комару поддерживает несколько вариантов действий, которые, по недавним прогнозам ISW, может реализовать враг, включая окружение или обход Великой Новоселки с целью перекрытия трассы Т0518 Великая Новоселка – Богатырь и продвижение в Днепропетровскую область, а также продвижение к Андреевке (к западу от Курахово) с юга.
Оккупанты заявляли о якобы захвате Новодаровки к юго-западу от Великой Новоселки. Однако ISW не нашел подтверждения этому.
Аналитики отметили, что оккупанты проводили наступательные действия вблизи самой Великой Новоселки, к северу от Великой Новоселки у Нового Комара, к северо-востоку – у Раздольного, к западу – у Новоселки и к юго-западу – у Новодаровки и Новополья 2 и 3 декабря.
- Оккупанты продолжили наступательные действия вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки 2 и 3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет.
- Российские захватчики продолжили штурмы на Днепровском направлении, в частности у Казацкого острова к северо-востоку от Херсона вблизи Новой Каховки, 2 и 3 декабря. Однако никаких подтверждений продвижения нет.