Силы обороны продвинулись на Курщине, враг – возле Покровска и Торецка: обзор фронта, карты ISW

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Наши защитники продвинулись вперед. Российские захватчики продвинулись возле Покровска и Торецка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны – ISW.

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Ситуация на фронте: обзор ISW

Силы обороны недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне боевых действий в этом районе 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что украинские воины недавно продвинулись на юг от Дарьино, расположенного к юго-востоку от Коренево.



Российские милблогеры утверждали, что враг якобы продвинулся в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не наблюдал подтверждения этому.

на фоне боевых действий в этом районе 3 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что украинские воины недавно продвинулись на юг от Дарьино, расположенного к юго-востоку от Коренево. Российские милблогеры утверждали, что враг якобы продвинулся в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и возле Малой Локни (к северу от Суджи). Однако ISW не наблюдал подтверждения этому. Оккупанты проводили наступательные операции вдоль международной границы к северу от Харькова в направлении Казачьей Лопани, вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Старицы и Волчанска 2 и 3 декабря. Впрочем, никаких подтвержденных успехов не достигли. Российский милблогер утверждал 2 декабря, что украинские войска провели контратаки на юго-запад от Глубокого.

в направлении Казачьей Лопани, вблизи Глубокого и к северо-востоку от Харькова вблизи Старицы и Волчанска 2 и 3 декабря. Впрочем, никаких подтвержденных успехов не достигли. Российский милблогер утверждал 2 декабря, что украинские войска провели контратаки на юго-запад от Глубокого. Защитники недавно отбили вражескую попытку закрепиться на западном (правом) берегу реки Оскол к северу от Купянска . Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что Силы обороны контролируют Новомлинск, расположенный к северу от Купянска, и на западном берегу реки Оскол, несмотря на недавние заявления агрессора, что оккупанты якобы продвинулись в этом районе.



Генштаб сообщил 3 декабря, что российские захватчики пытались пересечь западный берег реки Оскол вблизи Новомлинска и закрепиться. Однако украинская артиллерия и удары беспилотниками вытеснили противника из этого района.

. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, указывают на то, что Силы обороны контролируют Новомлинск, расположенный к северу от Купянска, и на западном берегу реки Оскол, несмотря на недавние заявления агрессора, что оккупанты якобы продвинулись в этом районе. Генштаб сообщил 3 декабря, что российские захватчики пытались пересечь западный берег реки Оскол вблизи Новомлинска и закрепиться. Однако украинская артиллерия и удары беспилотниками вытеснили противника из этого района. Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет.



Российские войска продолжили штурмы к северу от Купянска у Двуречной, на восток от Купянска у Петропавловки, на юго-восток от Купянска у Глушковки, Кругляковки и Колесниковки, на запад от Сватово возле Лозовой, Першотравневого и Зеленого Гая, на юго-запад от Сватово возле Копанки, Новоегоровки, Грековки, Чернещины и Дружелюбовки, а также на запад от Кременной вблизи Ямполовки и Тернов 2 и 3 декабря.

3 декабря. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет. Российские войска продолжили штурмы к северу от Купянска у Двуречной, на восток от Купянска у Петропавловки, на юго-восток от Купянска у Глушковки, Кругляковки и Колесниковки, на запад от Сватово возле Лозовой, Першотравневого и Зеленого Гая, на юго-запад от Сватово возле Копанки, Новоегоровки, Грековки, Чернещины и Дружелюбовки, а также на запад от Кременной вблизи Ямполовки и Тернов 2 и 3 декабря. Враг продолжил наступательные операции к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки 2 и 3 декабря. Однако не достиг никаких подтвержденных успехов. Оккупанты продолжили наступательные операции в направлении города Часов Яр 3 декабря. Впрочем, подтверждения успеха нет.

3 декабря. Впрочем, подтверждения успеха нет. Недавно российские захватчики продвинулись на юг от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, указывают на то, что враг продвинулся в районе терриконов и хранилища шахты "Центральная" на юго-запад от Торецка. Оккупанты атаковали у самого Торецка, на юг от Торецка возле Нелеповки, на запад от Торецка возле Щербиновки 2 и 3 декабря.



Также аналитики отметили, что российский милблогер 3 декабря заявлял, что украинские войска контратакуют в районе шахты "Центральная", а оккупанты пытаются продвинуться между двумя терриконами этой шахты и что планирование линии фронта в соседнем микрорайоне Забалка (южный Торецк) непонятно даже для российских военных источников на местах, вероятно, из-за меняющейся ситуации на фронте.

Какова ситуация на фронте / карты ISW