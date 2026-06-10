Силы обороны продвинулись сразу на 2 важных направлениях: обзор фронта от ISW

Украинские военные продолжают кампанию дальнобойных ударов по территории страны-агрессора. Истощение энергетического и логистического комплекса оккупантов существенно влияет на их положение на фронте. Россияне почти полностью потеряли наступательный потенциал.

Между тем Силы обороны кое-где имели успехи. Речь идет о Харьковской и Донецкой областях. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на основных направлениях фронта?

Сумщина и Курская область России

Российские войска продолжали наступательные действия севернее Сум, в частности в районе приграничных населенных пунктов, однако подтвержденного продвижения не достигли.

Часть российских милитарных блогеров заявляет о якобы движении в районе нескольких сел вблизи границы, однако эти данные не подтверждены. Украинские силы, со своей стороны, продолжают удары по российским военным объектам в приграничной Курской области.

Харьковское направление

В районе северной Харьковщины российские силы продолжали атаки, однако без продвижения. Ситуация в Волчанском направлении остается относительно стабильной. Украинские подразделения также наносили удары по объектам в приграничной Белгородской области России, в частности по пунктам управления беспилотниками.

На направлении Великого Бурлука боевая активность со стороны страны-агрессора ограничивается удержанием уже занятых позиций без попыток существенного расширения контроля.

Купянское и Боровское направления

Российские войска продолжали попытки продвижения на Купянском направлении, в частности через инфильтрационные действия малыми группами. Зафиксированы попытки проникновения как с левого, так и с правого берегов Оскола, однако без значительных результатов.

В то же время российское командование вынуждено перебрасывать подразделения для закрытия потерь, иногда привлекая тыловые и небоевые части к штурмовым действиям.

Важно! На Боровском направлении украинские силы, наоборот, осуществили локальные продвижения, а также отражали контратаки противника.

Лиманское и Славянское направления

Российские войска активизировали штурмовые действия, однако без подтвержденных продвижений. По данным украинских военных, противник несет значительные потери и все чаще вынужден привлекать к атакам небоевые подразделения, включая технический персонал.

Константиновское и Торецкое направления

В районе Константиновки российские подразделения пытаются действовать малыми группами, инфильтруясь в городскую застройку, однако сталкиваются с контратаками и ударами украинских беспилотников.

Украинские силы удерживают позиции и наносят удары по командным пунктам и скоплениям живой силы противника, в частности в районах до 10 километров от линии фронта. Аналитики также фиксировали успехи ВСУ в тактической зоне Константиновка – Дружковка.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты фронта от ISW

Покровское направление

Бои остаются интенсивными, но без изменения линии фронта. Российские войска вынуждены использовать упрощенные ракетные системы из-за недостатка техники. В то же время обе стороны активно применяют дроны, что создает так называемую кол-зону глубиной более 15 километров, в которой передвижение техники существенно затруднено.

Новопавловское и Донецкое направления

Российские войска продолжают наступательные действия, но без продвижения. Украинские силы наносят удары по скоплениям личного состава и складах боеприпасов в глубине оккупированных территорий. Фиксируются поражения командных пунктов и складов в районах Курахово, Мариуполя и Макеевки.

Южное направление: Запорожская область

На Гуляйпольском и других участках Запорожского фронта российские атаки не принесли результатов. В то же время российские силы продолжают применять FPV-дроны для ударов по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Херсонское направление и Крым

На Херсонщине активных наземных боев не зафиксировано, однако украинские силы поражали пункты управления дронами противника. Ключевым событием стали повторные удары по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированную Херсонщину с Крымом. Из-за повреждений движение по переправе временно ограничивали.

В общем, этот мост используется российскими войсками для поставки боеприпасов и горючего, поэтому удары по нему существенно влияют на логистику оккупационных сил.

Кстати, в сети распространяются сообщения о якобы активных изменениях и отступлении российских войск с Кинбурнской косы. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин объяснил, что полного вывода войск с косы не фиксируется – там продолжаются ротации подразделений, а также прибывают новые силы противника, в частности подразделения 78-го мотострелкового полка, которые могут менять другие части.



Волошин отметил, что оккупанты не планируют оставлять позиции добровольно, поэтому для их вытеснения необходимы дальнейшие усилия Сил обороны.