Ситуация остается динамичной, но без масштабных прорывов ни с одной стороны. Российские силы продолжают активные действия в нескольких направлениях, однако темпы продвижения медленные. Такая информация содержится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какие основные изменения на линии соприкосновения?

На Севере в Сумской, а также в Курской области России оккупанты атаковали в районах к северу, северо-востоку и юго-востоку от Сум, в частности у Кондратовки, Новониколаевки, Юнаковки, Мирополье и других сел. Аналитики отмечают, что интенсивность пехотных штурмов снизилась, теперь преобладают удары дронами и артиллерией.

Украинские силы проводили контратаки, в частности возле Андреевки. Россияне также пытаются зондировать оборону, вероятно готовясь к возобновлению массированных пехотных атак.

В Харьковской области россияне продолжали наступления возле Волчанска, Зеленого, Лимана, Вильчи, но подтвержденных продвижений нет. Появились неподтвержденные заявления о захвате Графского, Прилепки и Вильчи.

На Купянском и Боровском направлениях атаки продолжаются, в частности у Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Шийковки, Новоегоровки, но без заметных успехов для россиян.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты от ISW

Заметим, вражеские войска значительно уменьшили использование бронетехники в наступательных действиях. Командующий Национальной гвардии Украины генерал Александр Пивненко на ютуб-канале Анны Максимчук объяснил, что массированные штурмы с большим количеством техники больше не работают из-за современных реалий поля боя.

В Донецкой области, как сообщают эксперты, сейчас самый активный сектор театра боевых действий. Российские силы недавно продвинулись восточнее Константиновки, южнее Ильиновки, севернее Заповедного (возле Доброполья). В то же время украинцы освободили позиции в юго-восточном Белом (север Покровска), южнее Вербового (Александровское направление) и в центральном Степаногорске (запад Запорожской области).

Покровск, по оценкам ISW, полностью под контролем россиян. В Константиновско-Дружковском районе они пытаются создать условия для окружения, но продвижение медленное. Так, за последние недели значительных успехов не достигнуто, а украинские контратаки и блокирование Starlink существенно затрудняют их координацию.

На Новопавловском и Александровском направлениях атаки россиян остались без успеха, украинцы проводили контратаки и освобождали территории.

Вблизи Гуляйполя россияне продвинулись западнее Еленоконстантиновки, но украинцы ответили ограниченными контратаками. Всего за последние недели украинские силы освободили более 165 – 200 квадратных километров на юге (Александровка, Новопавловка, Гуляйполе), тогда как россияне потеряли часть позиций и продвигаются медленнее, чем раньше.

Чувствуют ли россияне войну у себя дома?