Ситуація залишається динамічною, але без масштабних проривів з жодного боку. Російські сили продовжують активні дії в кількох напрямках, однак темпи просування повільні. Така інформація міститься у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які основні зміни на лінії зіткнення?

На Півночі в Сумській, а також у Курській області Росії окупанти атакували в районах на північ, північний схід та південний схід від Сум, зокрема біля Кіндратівки, Новомиколаївки, Юнаківки, Миропілля та інших сіл. Аналітики зазначають, що інтенсивність піхотних штурмів знизилася, тепер переважають удари дронами та артилерією.

Українські сили проводили контратаки, зокрема біля Андріївки. Росіяни також намагаються зондувати оборону, ймовірно готуючись до відновлення масованих піхотних атак.

У Харківській області росіяни продовжували наступи біля Вовчанська, Зеленого, Лимана, Вільчі, але підтверджених просувань немає. З'явилися непідтверджені заяви про захоплення Графського, Приліпки та Вільчі.

На Куп'янському та Боровському напрямках атаки тривають, зокрема біля Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Шийківки, Новоєгорівки, але без помітних успіхів для росіян.

Зауважимо, ворожі війська значно зменшили використання бронетехніки в наступальних діях. Командувач Національної гвардії України генерал Олександр Півненко на ютуб-каналі Анни Максимчук пояснив, що масовані штурми з великою кількістю техніки більше не працюють через сучасні реалії поля бою.

У Донецькій області, як повідомляють експерти, наразі найактивніший сектор театру бойових дій. Російські сили нещодавно просунулися східніше Костянтинівки, південніше Іллінівки, північніше Заповідного (біля Добропілля). Водночас українці звільнили позиції в південно-східному Білому (північ Покровська), південніше Вербового (Олександрівський напрямок) та в центральному Степаногірську (захід Запорізької області).

Покровськ, за оцінками ISW, повністю під контролем росіян. У Костянтинівсько-Дружківському районі вони намагаються створити умови для оточення, але просування повільне. Так, за останні тижні значних успіхів не досягнуто, а українські контратаки та блокування Starlink суттєво ускладнюють їхню координацію.

На Новопавлівському та Олександрівському напрямках атаки росіян залишилися без успіху, українці проводили контратаки та звільняли території.

Поблизу Гуляйполя росіяни просунулися західніше Оленокостянтинівки, але українці відповіли обмеженими контратаками. Загалом за останні тижні українські сили звільнили понад 165 – 200 квадратних кілометрів на півдні (Олександрівка, Новопавлівка, Гуляйполе), тоді як росіяни втратили частину позицій і просуваються повільніше, ніж раніше.

Чи відчувають росіяни війну в себе вдома?