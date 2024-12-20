Россияне продвинулись в Торецке, Нестерянке и Курской области: обзор и карты ISW
20 декабря 2024, 07:57Читати новину українською
В Институте изучения войны рассказали, какие изменения на фронте произошли в течение 19 декабря.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Зафиксировано продвижение российских войск на нескольких направлениях.
Смотрите также В ISW объяснили, почему Кремль скрывает участие северокорейских войск в боях на Курщине
Каким был обзор ситуации на фронте от 20 декабря
- 19 декабря российские войска имели незначительное продвижение в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что россияне имели успех вблизи Новоивановки и в направлении Викторовки. Также сообщается, что в ночь с 18 на 19 декабря украинские силы совершили контратаку в неопределенном районе выступа Курской области.
- На Харьковском направлении россияне не имели никакого успеха, хотя проводили наступательные операции вблизи Липцев и Волчанска.
- Оккупационные войска 19 декабря могли продвинуться на Купянском направлении, впрочем, подтверждения этому нет.
- В течение последних дней российские войска вели наступательные действия на Северском направлении, однако не достигли ни одного подтвержденного продвижения. Также геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции в южной части Огнеупорного завода в центре Часового Яра.
Карты боевых действий войны в Украине и России 19 декабря / Иллюстрации ISW
- У российских сил есть незначительное продвижение в Торецке. Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись по улицам Школьной и Васнецова на юге города.
- Оккупационные войска продолжали наступление на Покровском направлении, но подтвержденных продвижений не зафиксировано.
- 19 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Так же на Угледарском направлении.
- Зафиксировано продвижение оккупантов на Запорожском направлении. Геолокационные кадры показывают, что россияне имели успех вблизи Нестерянки.
- На Херсонском направлении оккупационные войска проводили наступательные действия, но успеха не имели.