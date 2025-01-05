Российские войска продвинулись вблизи Покровска и Торецка: обзор и карты ISW
5 января 2025, 02:31Читати новину українською
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает штурмовые действия. В Институте изучения войны рассказали, какие изменения на фронте произошли в течение 4 января.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Каким был обзор ситуации на фронте от 4 января
- Российские войска 4 января продолжили наступательные действия вдоль выступа Украины в Курской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.
- Харьковское направление. Российские войска 3 и 4 января продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Старицы и Волчанска.
- Силы противника продолжили наступление на Купянском направлении, но не подтвердили продвижений.
- В ISW пишут, что российские и украинские силы недавно продвинулись на северо-запад от Кременной в направлении Лимана. На геолокационных кадрах, опубликованных 2 января, видно, что ВСУ отбили позиции в центре Тернов (к северо-западу от Кременной). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 января, показывают, что российские войска продвинулись через реку Жеребец в центральную Ивановку (северо-западнее Кременной).
- Российские войска продолжали наступательные действия на Часов Яр, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали.
Карты боевых действий войны в Украине и России 19 декабря / Карты ISW
- Оккупанты недавно незначительно продвинулись в Торецк на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 4 января. Вражеские силы также недавно продвинулись на юго-восток и юго-запад от Покровска.
- Украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченные позиции вблизи Кураховского водохранилища. Геолокационные кадры, опубликованные 3 января, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на северо-восток от Константинопольского (на юго-запад от Курахово).
- Российские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской областии, но не сделали никаких подтвержденных продвижений. Российский милблогер отмечал 4 января, что их армия продвинулись на северо-запад от Роботино в районе Малой Токмачки и Белогорья, но ISW не нашло подтверждения этим утверждениям.
- Войска противника продолжали наступление на Днепровском направлении. Ано они не сделали ни одного подтвержденного продвижения.