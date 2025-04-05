Зафиксировано продвижение россиян сразу на трех направлениях: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают атаковать чуть ли не на всех участках фронта. К сожалению, кое-где у врага наблюдается продвижение.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Смотрите также Не санкции: в ISW назвали, что поможет пошатнуть положение России Отчет ISW о ситуации на фронте 5 апреля Российские войска продолжали проводить наступательные операции вдоль границы Сумской и Курской областей 4 апреля, однако продвижение не зафиксировано.

4 апреля, однако продвижение не зафиксировано. Россияне атаковали в Харьковской области 4 апреля, но успеха не достигли. Вражеские силы проводили наземные атаки вблизи Волчанска 2 и 3 апреля.

2 и 3 апреля. Оккупанты недавно продвинулись через реку Оскол к северо-востоку от Купянска.

к северо-востоку от Купянска. Оккупационные войска продолжали наступательные действия на Лиманском направлении 4 апреля, но не продвинулись вперед.

4 апреля, но не продвинулись вперед. Россияне пытались продвинуться на Северском направлении 4 апреля, но успеха не имели. Враг атаковал вблизи самого Северска, у Белогоровки и в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки.

4 апреля, но успеха не имели. Враг атаковал вблизи самого Северска, у Белогоровки и в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки. Недавно украинские войска продвинулись вперед в направлении Часового Яра. Ситуация на фронте 5 апреля / Карты ISW Российские войска смогли продвинуться вперед на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, указывают на то, что оккупанты имели успех вдоль улицы Сормовской на юго-западе Торецка.

. Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, указывают на то, что оккупанты имели успех вдоль улицы Сормовской на юго-западе Торецка. Украинские и российские войска продвинулись вперед в направлении Покровска . Геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, указывают на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в северном Шевченково.

. Геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, указывают на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в северном Шевченково. Оккупационные войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении 4 апреля, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

4 апреля, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Также оккупанты атаковали на западе Запорожской области 4 апреля, но не продвинулись вперед. Российские войска проводили штурмы на северо-запад от Роботино возле Степного, Малых Щербаков и Каменского.