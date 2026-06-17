Оккупанты создают видео с помощью ИИ, чтобы продемонстрировать свои "успехи": обзор ситуации на фронте от ISW

Вражеская армия испытывает заметные трудности из-за ударов Сил обороны по логистике и объектам ВПК России. В последнее время обстановка на театре боевых действий остается без существенных изменений. Тем не менее, боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Противник же не прекращает попыток продемонстрировать хотя бы кажущиеся успехи и порой использует для этого технологии искусственного интеллекта. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны ISW в ежедневном отчете.

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Что известно о ситуации на поле боя?

Сумское направление

Российские войска продолжали атаки к северу и северо-востоку от Сум, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время Силы обороны нанесли удар по месту сосредоточения личного состава противника в Брянской области страны-агрессора.

Харьковское направление

Оккупанты проводили диверсионно-штурмовые действия в районе Казачьей Лопани и пытались расширить свое присутствие вблизи границы. Также фиксировалась ограниченная активность в направлении Великого Бурлука.

Купянское и Боровское направления

Россияне предпринимали попытки проникновения вблизи Купянска и заявляли о продвижении в нескольких населенных пунктах.

Украинские удары по логистике противника продолжают затруднять его снабжение. Вблизи Боровой украинские подразделения проводили контратаки.

Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW

Луганское направление

Украинские силы нанесли удар по мастерской по производству боеприпасов для тяжелых дронов российской 14-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады возле оккупированного Сокологорска.

Лиманско-Славянское направление

Российские войска продолжали штурмы, но успеха не достигли. Украинские подразделения осуществляли контратаки. Также Силы обороны нанесли удар по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи Сиверска.

Константиновское направление

Враг проводил инфильтрационные операции и пытался создать впечатление значительных успехов с помощью информационных операций и, вероятно, сгенерированных ИИ видео. Подтверждений заявленного масштабного продвижения нет.

Эти видео являются частью системной когнитивной войны Кремля, направленной на преувеличение успехов российской армии. С помощью завышенных заявлений о продвижении и отдельных диверсионно-проникающих операций Россия пытается создать ложное впечатление о якобы обвале всей линии фронта, хотя имеющиеся факты и данные этого не подтверждают,

– отмечают аналитики.

Покровское, Добропольское и Новопавловское направления

Российские войска проводили локальные атаки и попытки проникновения, однако подтвержденных значительных продвижений зафиксировано не было.

Донецкое направление и тыловые районы оккупантов

Украинские силы нанесли серию ударов по военным объектам противника: командным пунктам, складам, позициям ПВО, местам базирования беспилотников, а также по мосту на трассе Мариуполь – Таганрог.

Запорожское направление

Наступательные действия россиян в районе Гуляйполя и на западе области результатов не дали. В то же время украинские войска поразили комплексы РЭБ "Волна", "Купол" и "Гарант", позиции дронов и логистические маршруты противника вдоль трассы М-14.

Херсонское направление и Крым

Оккупанты проводили ограниченные атаки вблизи Антоновского моста, но без успеха. Силы обороны продолжают систематически наносить удары по логистике оккупантов. Зафиксированы удары по военной технике, железнодорожной инфраструктуре и нескольким российским береговым радиолокационным комплексам на территории аннексированного Крыма.

Удары по мостам и транспортным артериям уже приводят к дефициту топлива и боеприпасов в ряде российских подразделений.

При этом от дальних атак страдают не только приграничные российские территории или оккупированные страной-агрессором земли — удары всё чаще доходят до российской столицы. Утром 16 июня Москву атаковали как минимум 35 беспилотников. В результате удара вспыхнул пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе российской столицы, несмотря на усиленную систему ПВО вокруг города.

Игорь Романенко отметил, что беспилотникам удалось преодолеть самую мощную в России систему ПВО и нанести удары по Москве. По его словам, такие атаки имеют не только военный, но и психологический эффект. Жители российской столицы, которые ранее в основном поддерживали войну и были менее вовлечены в её последствия, теперь всё чаще ощущают её влияние на себе.