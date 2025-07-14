Очень хороший разговор, – Зеленский поговорил с Трампом

В понедельник, 14 июля, Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом. Украинский лидер назвал разговор "очень хорошим".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины. Он поблагодарил коллегу за готовность поддерживать Украину и работать вместе, чтобы "остановить убийства и установить длительный и справедливый мир".

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Что известно о разговоре президентов 14 июля?

Трамп рассказал Зеленскому о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте. "Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", – отметил украинский лидер.

Кроме того, президенты обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить украинские позиции.

Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!

– подытожил Зеленский.

Зеленский также поговорил с Рютте

"Тоже очень хороший разговор", – отметил украинский президент. Генсек НАТО проинформировал о встрече в Овальном кабинете и о деталях сотрудничества между Европой и США ради продолжения и укрепления поддержки Украины.

Мы ценим готовность предоставить дополнительные "Петриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия,

– рассказал Зеленский.

Также известно о поставках другого оружия для защиты украинцев и отражения российских штурмов.