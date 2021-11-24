Очень тревожно, – в Кремле прокомментировали ситуацию на Донбассе
Источник:24 канал
В администрации Владимира Путина прокомментировали ситуацию на Донбассе. Там назвали положение "очень тревожным".
Об этом на одном из российских СМИ заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию на Донбассе "очень и очень тревожной".
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В Кремле прокомментировали ситуацию на Донбассе
Ранее секретарь совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в Украине якобы может в любой момент "вспыхнуть" из-за влияния Запада. Зато пресс-секретарь Путина подтвердил, якобы это аргументированная точка зрения.
В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную,
– добавил Песков.
В то же время в Офисе Президента Украины подчеркнули, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.
Ситуация на Донбассе: главное
- Количество российских войск стремительно растет вблизи украинской границы.
- Эксперты предупредили, что в январе – феврале 2022 года количество военных России на Донбассе может стать рекордным.
- Военачальники США и России провели телефонный разговор, на котором обсудили ряд вопросов безопасности.
- При этом глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия планирует вторжение в Украину.