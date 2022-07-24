В Васильевке – настоящий ад: в очереди на выезд из Мелитополя более тысячи авто

российские захватчики используют мирных жителей временно оккупированных городов и сел как живой щит и не хотят выпускать их на подконтрольные территории Украины.

Следовательно, тысячи украинцев стоят в очереди на выезд с временно оккупированной территории Запорожской области на блокпоста в Васильевке, а кафиры придумывают новые правила , чтобы максимально помешать эвакуации. Об этом 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Около 4000 человек пытаются уехать

Это единственный путь к неоккупированной территории Украины, городу Запорожье. Сегодня там сконцентрировано более 4000 жителей – более 1000 машин. Последние дни там настоящий ад для наших граждан,

– сообщил он.

Он добавил, что за последние дни в этой очереди, не дождавшись своего выезда с оккупированной территории, погибли 4 человека. Ведь сейчас пытаются эвакуироваться многие пожилые люди, которым нужна медицинская помощь.

россияне же это не учитывают. Федоров рассказал, что недавно они на глазах у всех обратились к людям в очереди с циничным заявлением: "Если кто-то тяжелоболен и нужно срочно проехать, мы можем расстрелять прямо здесь".

"Они выпускают людей. Начинают делать это вечером – после 17 часов, и выпускают за день не более 100 – 150 машин. Но если сейчас есть очередь из 1000 машин, то невозможно покрыть потребность, выпуская в день 100 – 150. Сегодня это неотложная. проблема", – объяснил городской голова Мелитополя.

Он отметил, что возможности довозить еду или воду людям, стоящим в очереди, почти нет. Васильевка – прифронтовый город, поэтому ее жители большей частью уже выехали. Люди, которые пытаются эвакуироваться, берут пищу и воду с собой, но через несколько суток ожидания все это, конечно, заканчивается.

В России говорят, что потребности в эвакуации нет

Примечательно, что, несмотря на то, что Васильевка – это единственный путь по оккупации, минобороны России отказало открыть там официальный коридор для эвакуации. Особенно поражает причина отказа. Там заявили, что по информации их коллаборантов и гауляйтеров в эвакуации нет нужды, ведь нет желающих уехать с пока подконтрольной им территории.

4000 человек стоят на блокпосту, а они говорят, что нет нужды,

– констатировал Федоров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации на блокпоста в Васильевке: смотрите видео

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