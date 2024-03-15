Очередное военное преступление: оккупанты ударили по Конотопу на Сумщине

Вечером 15 марта Конотоп потерпел ракетный удар. Россияне поразили гражданскую инфраструктуру города, расположенного в Сумской области.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об атаке на город, отметив, что спасательные службы уже работают на месте происшествия. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняют по состоянию на 21:40.

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Удар по Конотопу

По сообщению Семенихина, вражеский обстрел начался около 21:00. Мэр города осудил действия российских захватчиков, отметив, что они умышленно целят по мирному населению.

Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп,

– также заявили в Сумской ОГА.

Удар по Конотопу является очередным свидетельством целенаправленных атак российской армии на гражданские объекты Украины. Оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что им законы и международные нормы – не писаны.

Атака на Одессу

Утро 15 марта ознаменовалось трагедией для Одессы: российские войска нанесли ракетный удар по городу. В результате по состоянию на 19:20 известно о 20 погибших и более 70 раненых, среди которых фельдшер и сотрудник ГСЧС, прибывших на помощь после первого взрыва.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Одессе, назвав ракетный удар "подлым". Он подчеркнул, что спасательные работы продолжаются, а ответ на агрессию будет справедливым.

Собственно, по информации ГСЧС, количество жертв атаки возросло до 20 человек, а количество раненых достигло 73. Среди погибших оказались известные местные личности, включая бывшего вице-мэра и командира батальона "Цунами". Информация о потерях обновлялась в течение дня, отражая масштабы трагедии.

Начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ракеты, вероятно, были выпущены из временно оккупированного Крыма. Гражданская инфраструктура Одессы получила серьезные повреждения, в частности пострадали жилые дома и автотранспорт.

Согласно сообщениям местных властей, все хорошо с детьми, которые находились в образовательных учреждениях. Воздушная тревога была объявлена за несколько минут до первого взрыва, что свидетельствует о высоком уровне угрозы и необходимости оперативной реакции на подобные обстрелы.