Офицер ВСУ сказал, как россиянам удается продвигаться в районе Очеретино

Ситуация в районе Авдеевского направления остается очень сложной. Российские военные иногда имеют тактические успехи, а наши военные в целях безопасности переходят на более подготовленные позиции.

Еще с осени 2023 года на Авдеевском направлении украинские военные строили укрепления. Об этом 24 Каналу сообщил офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, ВСУ отходят с некоторых разрушенных позиций, чтобы уменьшить угрозу для жизни и здоровья.

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У врага есть тактический успех

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. В частности, есть информация, что россияне продвигаются в районе Очеретино. Бои идут также в районе Бахмутовки и Соловьево. Там россиянам удалось продвинуться вдоль нашей линии обороны.

В частности, по данным Генштаба, за сутки 25 апреля на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово наши защитники смогли отразить более 30 российских атак с использованием тяжелой бронетехники.

Когда есть информация, что где-то россияне подошли, прошли условный километр, это означает, что наши позиции были разрушены и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных. Мы отходим на более подготовленные, свежие позиции. Потому что с конца осени мы по всей линии фронта строили укрепления,

– подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Поэтому враг действительно имеет на некоторых направлениях в районе Очеретино определенный тактический успех.

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В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за 25 апреля произошло 114 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В частности, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 26 атак, на Лиманском – 20, а на Купянском направлении – 10.

На днях появилась информация, что российские военные, мол, захватили Бердичи. Впрочем, фейк опровергли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, которые удерживают населенный пункт. Кроме того, в 47 ОМБР сообщили, что их военные не перемещались в Очеретино.

Напомним также, что ранее Владимир Зеленский раскрыл намерение россиян захватить Часов Яр до 9 мая. Уже после этого оккупанты хотят развернуть масштабное наступление в Донецкой области.