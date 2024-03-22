Не Москвой единственной: в Санкт-Петербурге нашли "черный ящик" и эвакуируют торговые центры

На фоне теракта в Подмосковье, в торговых центрах Санкт-Петербурга началась эвакуация посетителей. Информация о причинах пока не сообщается.

Кроме теракта в Подмосковье, странные вещи происходят и в Санкт-Петербурге: там по неназванным причинам эвакуируют посетителей крупного торгового центра "Галерея". Об этом сообщает ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Впоследствии стало известно, что в ТЦ "Галерея" был найден "неизвестный черный ящик", а территорию торгового центра оцепили спецслужбы.

По сообщениям РосСМИ, в Москве эвакуацию провели в торговом центре "Вегас". Гости гостиницы "Аквариум", находящейся рядом с московским "Крокус Сити Холлом", где произошел теракт, также были эвакуированы.

Теракт в Подмосковье: что известно

Вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу. Инцидент произошел в торговом центре "Крокус Сити Холл" во время концерта группы "Пикник". Сообщается, что сразу после выстрелов в помещении ТРЦ вспыхнул пожар.

После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев. Затем огнеборцам удалось вывести сто человек из подвала.

В российской столице отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.

Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападающие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.

В Белом доме отреагировали на теракт в торговом центре под Москвой. Российские СМИ сообщают, что в Белом доме назвали кадры с места теракта "ужасающими". В Белом доме утверждают, что у них не было информации о подготовке этого теракта. Также в США отмечают, что это никак не связано с действиями Киева, то есть Украина никак не имеет отношения к событиям в "Крокус Сити Холли".