Очистка государства: Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича, – СМИ

Президент Украины продолжает деятельность в рамках борьбы с внутренним врагом. Следовательно, он лишил украинского гражданства бывших депутатов из-за наличия российских паспортов.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Заметим, что в Украине происходит "чистка" чиновников.

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Кого лишили гражданства

По информации FREEDOM, гражданство Украины потеряли:

Дмитрий Табачник – бывший министр образования и науки;

Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел;

Андрей Клюев – бывший глава администрации президента;

Александр Якименко – бывший глава Службы безопасности Украины;

Александр Клименко – экс-министр доходов и сборов.

Более того, в списке присутствуют также депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Активист Сергей Стерненко уже опубликовал документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там отмечено, что российское гражданство обнаружили у Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Захарченко и других.

Неприятные новости для владельцев российского гражданства

Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Глава государства подписал новые документы для защиты государства. Это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.

Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.

"Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров", – рассказал Зеленский.

"Чистка" украинских чиновников: главное