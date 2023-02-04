Очистка государства: Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича, – СМИ

4 февраля 2023, 21:09
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FREEDOM

Президент Украины продолжает деятельность в рамках борьбы с внутренним врагом. Следовательно, он лишил украинского гражданства бывших депутатов из-за наличия российских паспортов.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Заметим, что в Украине происходит "чистка" чиновников.

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Кого лишили гражданства

По информации FREEDOM, гражданство Украины потеряли:

  • Дмитрий Табачник – бывший министр образования и науки;
  • Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел;
  • Андрей Клюев – бывший глава администрации президента;
  • Александр Якименко – бывший глава Службы безопасности Украины;
  • Александр Клименко – экс-министр доходов и сборов.

Более того, в списке присутствуют также депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Активист Сергей Стерненко уже опубликовал документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там отмечено, что российское гражданство обнаружили у Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Захарченко и других.

Неприятные новости для владельцев российского гражданства

Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Глава государства подписал новые документы для защиты государства. Это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.

Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.

"Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров", – рассказал Зеленский.

"Чистка" украинских чиновников: главное

  • 1 февраля 2023 года начались обыски в различных учреждениях власти страны. Силовики пришли с обысками к исполняющему обязанности начальника налоговой службы Киева Оксане Датий. У нее нашли "список желаний", в котором она мечтала о соболиной шубке, заработать 1 миллион долларов и поездке в Лондон.
  • Также с обысками посетили экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, депутата Вадима Столара и бизнесмена Игоря Коломойского.
  • Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в коррупции.
  • В ГБР заявляют, что такая "чистка" – это только начало, а коррупция является не менее опасным врагом, чем Россия.

Автор: Анна Романюк