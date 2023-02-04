Очистка государства: Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича, – СМИ
Источник:FREEDOM
Президент Украины продолжает деятельность в рамках борьбы с внутренним врагом. Следовательно, он лишил украинского гражданства бывших депутатов из-за наличия российских паспортов.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Заметим, что в Украине происходит "чистка" чиновников.
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Кого лишили гражданства
По информации FREEDOM, гражданство Украины потеряли:
- Дмитрий Табачник – бывший министр образования и науки;
- Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел;
- Андрей Клюев – бывший глава администрации президента;
- Александр Якименко – бывший глава Службы безопасности Украины;
- Александр Клименко – экс-министр доходов и сборов.
Более того, в списке присутствуют также депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.
Активист Сергей Стерненко уже опубликовал документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там отмечено, что российское гражданство обнаружили у Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Захарченко и других.
Неприятные новости для владельцев российского гражданства
Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Глава государства подписал новые документы для защиты государства. Это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.
Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.
"Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров", – рассказал Зеленский.
"Чистка" украинских чиновников: главное
- 1 февраля 2023 года начались обыски в различных учреждениях власти страны. Силовики пришли с обысками к исполняющему обязанности начальника налоговой службы Киева Оксане Датий. У нее нашли "список желаний", в котором она мечтала о соболиной шубке, заработать 1 миллион долларов и поездке в Лондон.
- Также с обысками посетили экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, депутата Вадима Столара и бизнесмена Игоря Коломойского.
- Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Его подозревают в коррупции.
- В ГБР заявляют, что такая "чистка" – это только начало, а коррупция является не менее опасным врагом, чем Россия.