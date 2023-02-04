Одесса – без света: все, что известно о масштабной аварии в регионе

В Одесской области произошла масштабная авария на подстанции. Поэтому в части города – серьезные проблемы с электроснабжением. Все из-за предыдущей ракетной атаки россиян.

Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы подать людям свет. Все, что известно об аварии на подстанции в Одессе, 24 Канал собрал дальше.

К теме Одесса обесточена из-за аварии: в ОВА рассказали, как возобновляют электроснабжение

Было 2 аварии

Вторая за сутки авария произошла на высоковольтной подстанции, принадлежащей Укрэнерго. О первой аварии на подстанции в Одессе сообщали вечером 3 февраля.

Дело в том, что она была неоднократно повреждена в результате российских атак. Специалисты компании сразу прибыли и начали ликвидацию последствий. Однако в Одессе и близлежащих районах пришлось применить аварийные отключения.

Власти признают, ситуация – сложная, а масштаб аварии существенный. Поэтому быстро восстановить энергопитание, в частности, критической инфраструктуры невозможно.

Одесса обесточена

Во время последней массированной ракетной атаки 26 января россияне повредили 2 энергетических объекта в Одесской области. Это усложнило ситуацию в регионе.

Еще с 3 февраля часть Одессы была обесточена. Речь идет о 3 районах:

Малиновском,

Приморском,

Суворовском,

части Одесского района.

Специалисты ночью постепенно начали возобновлять подачу электроэнергии, но с утра ситуация ухудшилась.

В то же время в других территориальных общинах области ситуация с электроэнергией более-менее нормальная. В ОВА надеются, что вскоре специалисты починят оборудование на подстанции и смогут подать электроэнергию в дома одесситов и других объектов инфраструктуры.

Когда будет свет

В Укрэнерго прогнозируют, что электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты устранят аварию. Просят с пониманием отнестись к ситуации.

Основная задача – питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.

Решение правительства

На внеочередном заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, председателей ГСЧС и ОВА, руководитель Укрэнерго и т.д.

Также Шмигаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. В город должны перевезти газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт. Кроме того, в городе должны работать все пункты несокрушимости.

В Одессе – непогода

В Одессе 4 февраля – снегопад. Накануне об ухудшении погоды и гололедице предупреждали жителей области. Температура воздуха к вечеру опустится до -2 градусов.

Поэтому ситуация со светом особенно ощутима.