Одесса обесточена из-за аварии: какие прогнозы дают в Укрэнерго

В Одессе снова произошла масштабная авария на подстанции Укрэнерго, из-за чего город обесточен. Когда вернут свет в дома жителей Одессы – точно неизвестно.

В ДТЭК заявили, что 4 февраля произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции Укрэнерго. Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

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Свет появится, когда устранят аварию

Сообщается, что энергетики работают над заживлением критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты Укрэнерго устранят аварию.

Просим с пониманием отнестись к ситуации,

– заявили в ДТЭК.

Отметим, что о первой масштабной аварии на подстанции в Одессе сообщалось вечером 3 февраля. Тогда из-за аварии без света осталась часть города.

В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго были временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района.

Утром 4 февраля на ключевой подстанции под Одессой произошла еще одна авария. В результате в Одесской области применили экстренные отключения света.

Почему в Одессе сложная ситуация со светом