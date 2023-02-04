Одесса обесточена из-за аварии: какие прогнозы дают в Укрэнерго
Источник:ДТЭК
В Одессе снова произошла масштабная авария на подстанции Укрэнерго, из-за чего город обесточен. Когда вернут свет в дома жителей Одессы – точно неизвестно.
В ДТЭК заявили, что 4 февраля произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции Укрэнерго. Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены.
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Свет появится, когда устранят аварию
Сообщается, что энергетики работают над заживлением критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты Укрэнерго устранят аварию.
Просим с пониманием отнестись к ситуации,
– заявили в ДТЭК.
Отметим, что о первой масштабной аварии на подстанции в Одессе сообщалось вечером 3 февраля. Тогда из-за аварии без света осталась часть города.
В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго были временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района.
Утром 4 февраля на ключевой подстанции под Одессой произошла еще одна авария. В результате в Одесской области применили экстренные отключения света.
Почему в Одессе сложная ситуация со светом
- Ответственность за сложную ситуацию со светом в Одессе и области полностью лежит на российских оккупантах. Одесса перенесла несколько мощных обстрелов по энергетической инфраструктуре
- 26 января россияне во время очередного обстрела повредили 2 энергетических объекта. Следовательно, Одесса и Одесский район физически потеряли возможность получать электроэнергию. Кроме того, Одесса не успела оправиться от обстрелов, которые произошли в конце 2022 года.
- Поэтому в Одессе бытовым потребителям подавали свет на несколько часов. А критическую инфраструктуру заживили из альтернативных источников.