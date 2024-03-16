В Одессе погиб полицейский Андрей Боярский: его жизнь унес ракетный удар

Российская армия 15 марта нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего есть десятки жертв и пострадавших. Во время этого обстрела погиб и полицейский Андрей Боярский.

На момент гибели правоохранителю было всего 30 лет. Его жизнь унес циничный российский ракетный удар по Одессе баллистическим вооружением, когда полицейский выполнял служебные обязанности.

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В Одессе погиб полицейский Андрей Боярский

В Великодальницкой ОТГ отметил, что Андрея Боярский родился и окончил среднюю школу в селе Большая Дальница. Долгое время работал следователем в Беляевском районном отделе полиции.

Имел звание капитан полиции. В настоящее время служил в Национальной полиции Украины,

– рассказали в ОТГ.

Представители ОТГ отметили, что полицейский погиб 15 марта 2024 года в городе Одессе от вражеского ракетного обстрела, при исполнении служебных обязанностей. Без отца осталась трехмесячная дочь.

"Коллектив Великодальницкого сельского совета выражает искренние соболезнования коллеге Боярской Ольге Алексеевне по поводу тяжелой, непоправимой потери – смерти сына Боярского Андрея Валерьевича. Скорбим вместе с Вами, разделяем Ваше материнское горе и боль", – отметили в ОТГ.

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