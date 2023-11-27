Замерзли насмерть: в Одессе нашли тела трех человек, погибших от непогоды
Источник:"Думская"
В Одессе 27 ноября нашли тела 3 человек, замерзших насмерть. Вероятной причиной их гибели могло стать непогода, царившая накануне в городе.
26 ноября в Одесской области фиксировали сильный снегопад и шквальный ветер. В настоящее время неизвестно, кем были погибшие люди в Одессе.
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В Одессе насмерть замерзли люди
Журналисты издания "Думская", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отметили, что тела 3 погибших обнаружили в Одессе 27 ноября. Следов насильственной смерти на указанных лицах – не обнаружили.
В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину,
– отметили в издании.
В то же время журналисты "Думской" предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако в комментарии журналистам "Общественного" полиция Одесской области эту информацию не подтвердила.
В конце концов правоохранители в комментарии "РБК-Украина" рассказали, что тела уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смертей. В полиции отметили, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения.
Одессу накрыла мощная непогода
- В Одесской области 26 ноября накрыла мощная непогода, образуя гололедицу на дорогах. В самой Одессе также был и шквальный ветер, опрокинувший деревья на дороги, ограничив движение для автомобилей.
- Впоследствии стало известно, что в результате непогоды в Одессе сломалась опора линии электропередач. Из-за непогоды также были обесточены несколько десятков населенных пунктов в области.
- Кроме того, в Одессе остановили работу большие районные котельные. В городе тоже были проблемы с водоснабжением.
- В результате плохой погоды школы в Одессе решили перевести на дистанционную форму обучения. Так, 27 ноября дети должны были учиться онлайн и не идти в школу из-за сильного снегопада и шквального ветра.