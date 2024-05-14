Инцидент с девушкой и представителями ТЦК в Одессе: в ОК "Юг" отреагировали

В Одессе произошел конфликтный инцидент с избиением между девушкой и мужчиной в форме. На ситуацию уже отреагировали в оперативном командовании "Юг"

Военные отметили, что уже обратились к правоохранителям, чтобы расследовать ситуацию с видео с инцидентом между девушкой и представителем ТЦК и СП в Одессе.

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ОК "Юг" высказалось о видео с инцидентом в Одессе

В официальном заявлении говорится, что руководство оперативного командования "Юг" обратилось в правоохранительные органы, для установления цели и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены.

Такие видеоматериалы, попадающие в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

– отметили военные.

В ОК "Юг" также отметили, что совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные недозволенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в регионе их ответственности.

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Что известно об инциденте с девушкой и представителем ТЦК