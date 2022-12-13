Одесса – болезненная тема для россиян, – Братчук о работе вражеских ИПСО

Стратегия врага состоит не только в том, чтобы лишить украинцев базовых условий жизнеобеспечения – электроэнергии, отопления, воды, газа. Но и подогреть общественное возмущение – вывести людей на улицы протестовать, подрывать настроения в обществе и создавать конфликты.

В Одессе тоже проводится такая работа – подразделения ИПСО России очень активно работают против одесситов. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Людей подстрекают

По его словам, для врага Одесса – это болезненная тема, но она была, есть и будет украинской. Одесситы доказали это с 24 февраля.

На бытовом уровне соответствующие настроения существуют, людей подстрекают. Обычно провокаторы появляются в придомовых чатах и поднимают тему: "Одесса отдает во Львов и Киев электроэнергию", или "Украина продает ее за границу",

– отметил он.

Спикер отметил, что Одесская областная военная администрация работает в этом направлении. Информирует людей, что происходит в частности во Львове и Киеве, где тоже тяжелая ситуация с электроэнергией. Важно, чтобы люди понимали, как живут украинцы в других областях Украины.

"Однако мы тоже не сидим, сложа руки. Людей, которые подстрекают население, вычисляют. Обычно они не живут в тех домах, в чатах которых дезинформируют жителей", – подчеркнул он.

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Работаем еще и против внутреннего врага

По словам Братчука, одесситы реагируют соответственно.

Мне подписчики из области послали видео: ребенок сидит в доме без света, горят свечи, он греет ручки и в это время играет гимн Украины. Это так проникновенно, до слез. Когда включается свет, одесситы кричат "Слава Україні!" и вспоминают всемирно известную кричалку. Мы держимся,

– подчеркнул он.

Спикер отметил, что враг пытается психологически давить.

"Люди говорят, что когда прилетают ракеты, уже не так страшно, потому что знаешь, что это внешний враг. А внутреннего врага нужно обнаружить и поработать против него. Кажется, нам это удается", – рассказал он.

Брачтук подчеркнул, что в Одессе не перекрывают дороги.

Были единичные случаи, но когда начинаем выяснять обстоятельства, оказывается за этим стоят местечковые шкурные интересы. Это жизнь", – резюмировал он.

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