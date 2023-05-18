В Одессе уточнили информацию об атаке: сбили все ракеты, в склад попали обломки
В ночь на 18 мая Россия снова массированно атаковала ракетами Украину. В Одессе оккупанты выпустили 6 ракет "Калибр" и 2 – "Искандер", все были уничтожены силами ПВО. В склад попали обломки сбитой ракеты.
Об этом 24 Каналу сообщил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Он рассказал, что один охранник погиб, еще двое – ранены и находятся в больнице.
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Россия стремится уничтожить все, что для гражданских
Сергей Братчук отметил, что это было очень сложное воздушное сражение, в котором украинские силы ПВО не просто выстояли, а победили. Россия пытается уничтожать все, что поступает для гражданского населения, и давить психологически.
Враг пытается атаковать объекты, которые, по его мнению, логистические, промышленные. Россияне этого не скрывают. В частности, говорят, что Одесса сегодня является одним из самых больших хабов в государстве, через который идет гуманитарная помощь для всей Украины,
– сказал он.
Председатель общественного совета при Одесской ОВА добавил, что воздушная тревога продолжалась несколько часов. Сейчас ситуация контролируется.
Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"
Так выглядит завод, в который попал обломок ракеты / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"
Обломок ракеты, которую сбили, попал в промышленный объект / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"
Обломок российской ракеты попал в завод / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"
Ракетная атака на Одессу 18 мая
- Около 3 часов 18 мая раздалась всеукраинская воздушная тревога. Затем взрывы слышали в нескольких регионах государства, в частности в Одесской области.
- Российские оккупанты попали в промышленный объект. К сожалению, в результате погиб охранник объекта, еще двое – ранены.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия пыталась обмануть ВСУ. Перед обстрелом все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования. Перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил ракеты.